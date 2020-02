Un terribile lutto ha colpito la famiglia di Ornella Muti: il genero dell'attrice, Andrea Longhi, è scomparso dopo una lunga malattia.

Con uno straziante post via social Carolina Fachinetti, figlia di Ornella Muti, ha annunciato di aver perso il suo compagno, Andrea Longhi. I due avevano avuto insieme due figli, Alessandro (nato nel 2015) e Giulia (nata nel 2017).

Ornella Muti: morto il genero

Dopo una dura battaglia contro la malattia Andrea Longhi si è spento: ad annunciarlo è stata Carolina Facchinetti, la figlia di Ornella Muti legata all’uomo da diversi anni e che con lui ha avuto due figli. “Guardo i tuoi bambini e vedo i tuoi occhi che mi rispecchiano. Ma un grande vuoto. Facile dirmi che devo trovare la forza ma la mia forza eri tu. Che mi hai insegnato che non tutti i supereroi hanno la maschera”, ha scritto la figlia di Ornella Muti nel suo straziante messaggio via social.

Andrea Longhi combatteva da circa due anni contro un cancro al cervello, ma purtroppo la malattia ha avuto la meglio su di lui.

Nessun commento da parte di Ornella Muti o da Naike Rivelli, sorella maggiore di Carolina Fachinetti.

In tanti comunque hanno inviato i loro messaggi di cordoglio e di solidarietà alla figlia di Ornella Muti, distrutta per la scomparsa di Andrea Longhi. Carolina ha due fratelli: Naike, nata nel 1974 da padre ignoto (e molto famosa sui social per via dei suoi scatti osé), e Andrea, figlio come lei del matrimonio avuto da Ornella Muti e Federico Fachinetti, naufragato nel 1996.