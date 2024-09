Ornella Vanoni celebra il suo 90esimo compleanno: «Non mi sento abbattuta, mi percepisco come fossi ieri. Desidero esprimere la mia gratitudine a tutti e abbracciarvi uno ad uno».

La cantante Ornella Vanoni ha celebrato il suo 90° compleanno pubblicando un video sui social media. Nonostante l'età significativa, Vanoni si sente come se fosse un giorno normale e esprime gratitudine per il sostegno ricevuto nel corso degli anni. Ha ringraziato i fan per averla seguita, apprezzata e amata per la sua musica e la sua voce. Ha inoltre menzionato di aver recentemente pubblicato un nuovo album rielaborato, spera che sia gradito. Ha concluso il messaggio esprimendo gratitudine per l'affetto e il sostegno che le danno la forza di essere se stessa.

Ornella Vanoni ha raggiunto l’età di 90 anni e ha celebrato questo importante traguardo, pubblicando un video sui social media in cui descrive le sue sensazioni: «Oggi è il mio novantesimo compleanno e potreste pensare che sia triste, ma non lo sono affatto, mi sento come se fosse un giorno qualsiasi, nulla è cambiato». La cantante ha poi espresso la sua gratitudine con un caloroso messaggio: «Desidero ringraziare ogni singolo individuo, abbracciarvi tutti, quanti mi avete seguito, apprezzato e amato per ciò che facevo, per le mie canzoni, per la mia voce. Recentemente ho rilasciato un nuovo album rielaborato, che spero vi piaccia, è contemporaneo come si suol dire». Infine, ha concluso il suo messaggio video con ringraziamenti genuini per quelli che l’hanno sempre sostenuta: «Devo veramente esprimere la mia riconoscenza dal profondo del cuore, perché è con il vostro affetto e sostegno che trovo la forza di essere la persona che sono, gioiosa o triste, felice o drammatica, così come tutti voi, i miei alti e bassi. Quando sono al top, vi regalo un bacio gigantesco con tutto il cuore».