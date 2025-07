Scopriamo insieme l’oroscopo del mese di agosto 2025 per ogni segno zodiacale.

Nel corso di questo mese di agosto 2025, avremo il pianeta Marte che transiterà nel segno della Bilancia, regalando quindi tanta energia in più in particolare ai segni di Aria.

Secondo l’oroscopo, i segni più fortunati di agosto 2025 sono Gemelli, Leone e Bilancia, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Vergine e Acquario.

Scopriamo insieme l’oroscopo di agosto 2025 per ogni segno zodiacale:

Ariete: sarà un mese un pò sottotono, nonostante le vacanze l’umore non sarà dei migliori. Il consiglio è cercare di dedicare più tempo possibile alle attività amate, cercando quindi di scacciare i malumori.

Toro: agosto 2025 sarà un mese all’insegna del relax e del divertimento con gli amici di sempre. Avete bisogno di svagarvi, di ritrovare l’entusiasmo nelle piccole cose. Mese importante anche da dedicare alla vostra cura personale.

Gemelli: questo sarà per voi un mese ricco di novità, i single, ad esempio, potrebbero incontrare una persona davvero speciale, magari mentre si trovano in vacanza. Mese questo anche molto fortunato, tutto andrà come desiderate.

Cancro: mese nel complesso positivo, ci saranno alcune giornate no, ma Marte vi darà l’energia di guardare avanti positivamente. Mese importante per l’amore, sia per chi è in coppia sia per chi è single, sarà un mese rivelatore.

Leone: per la maggior parte di voi è il mese del compleanno e sarà un mese da incorniciare. Anzi, alcuni di voi potrebbero ricevere la fatidica proposta in riva al mare!

Vergine: mese a due facce, la prima parte sarà così così, litigi e malumori sia con il partner che con gli amici potrebbero rovinarvi le giornate ma, la seconda parte del mese, tornerà il sorriso e vivrete emozioni uniche.

Bilancia: Marte entrerà nel vostro segno il 6 e da quel momento avrete tanta energia in più, tanta voglia di fare e di sperimentare attività nuove. Sarà un mese davvero piacevole e molto sereno.

Scorpione: mese ricco di novità a livello lavorativo, riceverete infatti proposte davvero irrinunciabili che potrebbero cambiare la vostra vita. Mese questo da dedicare anche alla cura di voi stessi.

Sagittario: mese un pò sottotono specialmente nella prima parte, nella seconda ritroverete l’energia perduta e la voglia di fare e di uscire. Consigliate le vacanze o le gite in montagna.

Capricorno: mese all’insegna della famiglia e della serenità. State bene con voi stessi e la gente intorno a voi lo nota e avrà sempre più voglia di passare del tempo con voi. Occhio solo a un pò di nervosismo a fine mese.

Acquario: mese a tratti difficile, molto di voi si troveranno davanti a decisioni importanti, alcune non facili da prendere, come chiudere una relazione. La fortuna vi volterà le spalle questo mese, ma non demordete, il sole tornerà anche per voi.