Oroscopo degli ultimi 4 mesi del 2024

Cosa ci aspetterà al rientro dalle meritate vacanze, chiediamolo alle stelle, cosa vedono segno per segno.

ARIETE

Sotto l’influsso benefico di Giove, l’Ariete va incontro a un periodo di prosperità e decisioni favorevoli. Quindi non fate colpi di testa anche perché Marte apporterà energia e dinamismo, ma potrebbe creare un po’ di rumba. Anche nell’amore Venere e Marte potrebbero creare qualche turbamento, mantenete la calma e ne uscirete sereni. Sul lavoro Mercurio ci metterà lo zampino, non distraetevi e evitate nuove avventure finanziarie.

TORO

Energia e vitalità nella quotidianità post-vacanze. Marte e Mercurio promettono vibrazioni positive ma dovete non prendere le cose troppo di punta. L’amore riserva eccitanti sorprese anche se verso la fine di settembre potreste vedere rosso a causa di un equivoco. In ambito professionale state recuperando terreno con alcune decisioni strategiche. Per quanto riguarda le finanze, con Venere in disarmonia e Giove in posizione neutrale, meglio non fare movimenti azzardati.

GEMELLI

Saturno crea non pochi problemi, soprattutto per chi ha fratelli e sorelle, cercate di non litigare. L’amore è accompagnato da Venere che vi da la carica giusta per trovare nuove avventure. Sul lavoro organizzatevi meglio, perché c’è un Toro nel vostro ufficio che sta diventando popolare.

CANCRO

Ahi ahi ahi, cari Canceriani, Mercurio è in rotta di collisione e potrebbe causare dei danni alla vostra salute, sono i mesi giusti per un check up. Sfruttate i primi mesi per incontri e progetti di grande importanza, evitate, invece, di prendere decisioni affrettate e di fare investimenti rischiosi. L’amore non darà grossi sussulti, anzi vi troverete immersi in una palude stagnante di sentimenti. Dovete necessariamente svegliarvi.

LEONE

Venere vi regalerà momenti romantici, approfittate per programmare eventi e proposte d’amore. Ma non dimenticate di essere attraenti per cui programmate una visita dal parrucchiere. Il lavoro si prospetterà come una bolla gigante di noia che vi attrarrà al suo interno. Per quanto riguarda le finanze è il momento buono per spendere e spandere senza remore. La vostra indolenza addocchierà brutti progetti a basso costo, farete la fortuna di Amazon.

VERGINE

E’ arrivato il momento, una serie di pianeti alleati dicono che bisogna buttarsi in questa relazione, non sarà propizio l’amore quanto invece la parte più sensuale. Vi troverete in un turbinio di incontri come non vi è mai capitato in tutta la vita, la fortuna è con voi approfittatene. Persino sul lavoro il vostro boss avrà per voi attenzioni indecifrabili, non cadete in questa trappola. Siate saggi negli investimenti ma comprate una macchina, puo’ sempre servire.

BILANCIA

Non c’è un punto in questi mesi che vi è contrario ma dovete pesare bene le situazioni. L’amore vi travolgerà con il suo carico erotico e emotivo. Lavorativamente un vostro progetto avrà un grande successo e complessivamente il lavoro è a cinque stelle. Riceverete un’eredità da un vecchio Zio. Mercurio vi renderà più attenti mentre Marte vi regalerà la potenza di cui avete bisogno in amore.

SCORPIONE

Fin da settembre vi aspettano sfide, i pianeti non allineati promettono avventure interessanti. Evitate di pungere un collega potrebbe rimanerci male e rovinarvi la festa. Mercurio vi offrirà energia e supporto, potenziando la vostra arguzia. Non spendete, risparmiate, tenete in saccoccia.

SAGGITARIO

In questi mesi avrete molte frecce al vostro arco. I pianeti duelleranno in cielo, promettendo esperienze senza paragoni. Marte alimenta le tue passioni, regalandoti momenti romantici. Il lavoro fila liscio come l’olio ma non vorrete fare degli investimenti perché, diciamocelo, siete un po’ tirchi al di là del segno.

CAPRICORNO

Siete abituati a prendere di testa le situazioni ma in questo periodo vi chiediamo di prenderle di petto. Scoprirete una leggera intolleranza ai latticini ma niente di grave. L’amore non promette nulla di buono, Marte vi fa la guerra e dubitate del vostro partner, se sospettate un tradimento, le stelle dicono che è già successo. Il lavoro procede tranquillamente, non ci sono corse da fare.

ACQUARIO

Sarà difficile in quest’ ultima parte dell’anno convivere con persone diverse, dovrete affrontare una sacco di problematiche, aggiustare la temperatura del vostro umore e fornire rifugio a chi ne ha bisogno. In amore non avete bisogno di nessuno e nessuno arriverà da voi. Giocate 90, 21,38 al lotto.

PESCI

Ahia, in questi mesi vi troverete invischiati in situazioni di spionaggio, le stelle consigliano, acqua in bocca, non dite niente e la passerete indenni. Marte vi manda energia per superare qualsiasi problema mentre in amore avrete rimpianti per una persona conosciuta al mare durante una nuotata. Una malattia psicosomatica vi farà leggermente squamare la pelle ma non preoccupatevi, Giove è dalla vostra.