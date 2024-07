L’oroscopo del weekend del 20 e 21 luglio svela quali saranno i segni zodiacali baciati dalla fortuna. Scopriamo insieme la classifica per questo fine settimana.

Oroscopo del weekend del 20 e 21 luglio: la classifica dei segni zodiacali più fortunati

L’oroscopo del fine settimana di sabato 20 e domenica 21 luglio riserva grandi sorprese per tutti i segni zodiacali, anche se non tutti saranno baciati dalla fortuna. La classifica dei segni più fortunati è la seguente:

12 – Gemelli: sarà un fine settimana ricco di tensione e un po’ difficile emotivamente parlando. Dovrete cercare di mantenere la calma e di evitare cambiamenti troppo drastici. Con un po’ di pazienza riuscirete a gestire la situazione;

11 – Leone: sarà un fine settimana impegnativo, anche se ci sarà qualche nuova opportunità. Cercate anche voi di mantenere la calma e agite sempre con grande semplicità, evitando i colpi di testa almeno per questi due giorni. Potreste sentirvi un po’ confusi e nervosi, ma riuscirete a gestire le vostre emozioni;

10 – Sagittario: sarà un weekend tranquillo, ma non dovrete dare niente per scontato ed essere particolarmente cauti. Cercate di tirare fuori tutta la vostra determinazione, mettendo al primo posto i sentimenti;

9 – Pesci: sarà un weekend abbastanza positivo e la fortuna porterà qualche bella novità. Cercate di ascoltare le vostre emozioni e di non perdere quella determinazione che vi aiuta sempre nel vostro lavoro;

8 – Cancro: sarà un weekend abbastanza fortunato, in cui vi sentirete pronti a pensare ai vostri sentimenti e anche alla passione. Avrete un ottimo equilibrio personale, che vi renderà persone particolarmente interessanti;

7 – Vergine: sarà un weekend fortunato, che porterà via dubbi e incertezze. Pensate in grande e credete nelle vostre aspettative e mettete impegno in ogni cosa che fate. Saranno due giornate positive;

6 – Scorpione: sarà un fine settimana equilibrato, con momenti di relax e divertimento. Evitate di riportare a galla vecchie polemiche e pensate solo alla leggerezza e alla spensieratezza di questo weekend;

5 – Bilancia: un fine settimana ricco di successi. Sarete impegnati nei vostri progetti e nel lavoro, ma ne sarete davvero orgogliosi. Per quanto riguarda i sentimenti, ci saranno grandi soddisfazioni;

4 – Ariete: sarà un weekend fortunato, in cui avrete voglia di risultati di successo. Non sbilanciatevi troppo nelle decisioni, cercate di rimandarle alla prossima settimana, per godervi questi due giorni così positivi e rilassanti;

3 – Capricorno: un fine settimana davvero molto fortunato, con chiarimenti importanti, momenti di relax, divertimento e tante emozioni. Cercate di divertirvi e non pensare a nulla;

2 – Toro: sarà un weekend pieno di soddisfazioni e copi di scena, sia nei rapporti che nel lavoro. Sarete molto dolci e affettuosi e sarà un punto vostro favore. Vi concentrerete anche sulla comunicazione;

1 – Acquario: avrete molta fortuna durante tutto il weekend, soprattutto per quanto riguarda l’amore, i rapporti e la vostra felicità personale. Anche nel lavoro sarà tutto positivo, per cui godetevi a pieno queste due meravigliose giornate.