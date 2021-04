Oroscopo di domani venerdì 23 aprile 2021: Gemelli, Bilancia e Acquario

Oroscopo di domani per i segni zodiacali d'aria. Le previsioni per le persone nate sotto il segno dei Gemelli, della Bilancia e dell'Acquario.

L’oroscopo di domani, venerdì 23 aprile 2021, per tutti i segni zodiacali d’aria. Le previsioni per tutte le persone nate sotto il segno dei Gemelli, della Bilancia e dell’Acquario. Si tratta di persone molto riflessive e pensierose, spesso incoerenti ma sempre pronte ad aiutare gli altri.

Oroscopo di domani 23 aprile 2021

L’oroscopo di domani, venerdì 23 aprile 2021, prevede una giornata in cui avrete bisogno di confronto con gli altri. Ci sarà la possibilità di chiarire qualche situazione difficile, ma proverete anche molta rabbia. Cercate di concentrarvi solo sugli aspetti positivi.

L’oroscopo di domani: Gemelli

Nella giornata di domani cercherete il confronto con le persone che fanno parte della vostra vita. Avrete modo di chiarire qualche situazione scomoda, di risolvere qualche tensione e di ottenere anche buoni consigli.

Avrete proprio bisogno di stare in compagnia, di non sentirvi soli e di condividere con gli altri diversi momenti.

Il lavoro secondo l’oroscopo di domani

Sul lavoro vi metterete in gioco e punterete sulla collaborazione. Vi confronterete con i vostri colleghi, sia per migliorare, sia per insegnare loro qualcosa. Sarà uno scambio reciproco, che vi darà ancora più determinazione nello svolgimento dei vostri compiti.

L’amore secondo l’oroscopo di domani

Anche in amore arriveranno momenti di confronto. Se avete sbagliato qualcosa chiederete scusa, se vi siete sentite feriti cercherete di chiarire, di capire le motivazioni e otterrete voi le scuse. Sarà una giornata davvero importante, perché vi darà modo di dare libero sfogo a tutte le vostre emozioni.

L’oroscopo di domani: Bilancia

Per la Bilancia sarà una giornata molto tesa. Vi sentirete particolarmente arrabbiati, anche se forse non capirete il motivo reale che c’è alla base di questa vostra sensazione negativa. Potreste andare incontro a qualche scontro e a qualche discussione, proprio a causa della vostra grande tensione, che non riuscite bene a gestire.

L’oroscopo di domani: il lavoro

Sul lavoro sarete così tesi da tenere tutti a distanza. Avrete voglia di lavorare per conto vostro, senza dovervi sentire in dovere di confrontarvi con gli altri. Sarà una giornata stancante, soprattutto psicologicamente, ma i vostri compiti riuscirete a portarli a termine tranquillamente.

La relazione di coppia subirà una piccola pausa. Siete così tesi e così arrabbiati che per il vostro partner sarà quasi impossibile riuscire a sopportarvi. Manterrete le distanze, perché non sarete pronti a dover spiegare quello che sentite. Avrete anche molta paura di non essere capiti.

L’oroscopo di domani: Acquario

Nella giornata di domani potrete fare pace con gli altri, con qualcuno con cui avete discusso ultimamente. Dovreste, però, ricordarvi soprattutto di fare pace con voi stessi, perché proprio non riuscite ad accettarvi. Cercate di prendere atto delle vostre qualità e cercate di capire prima di tutto voi stessi, poi potrete farlo anche con gli altri.

Il lavoro nell’oroscopo di domani

Il lavoro andrà avanti nel migliore dei modi, anche se sarete un po’ tesi e un po’ stanchi. Riuscirete a portare a termine i vostri compiti, ma non sarà una passeggiata. Potrebbero esserci diversi ostacoli da superare, ma alla fine otterrete le vostre soddisfazioni.

L’amore nell’oroscopo di domani

Siete molto innamorati, ma non riuscendo a fare pace con voi stessi non vi sentirete totalmente liberi all’interno della coppia. Se non siete i primi a rispettarvi e a volervi bene, difficilmente riusciranno a farlo gli altri. Cercate per una volta di mettervi al primo posto e di pensare a voi stessi.