Oroscopo di oggi, giovedì 19 settembre: le previsioni

L’oroscopo di oggi, giovedì 19 settembre, prevede grandi novità per alcuni segni zodiacali. Sarà una giornata perfetta per cercare il giusto equilibrio tra la parte razionale e la parte più sognatrice. Il segno più fortunato è Leone e il più sfortunato è Pesci.

Ariete: una giornata di miglioramento, che vi porterà a essere più positivi. Avrete voglia di cose nuove, anche se la fortuna farà un po’ fatica ad arrivare. Siete pronti per l’amore, mentre sul lavoro avete qualche dubbio che vi tormenta;

Toro: è arrivato il momento di osare, di cercare di ottenere tutto ciò che desiderate. Mettetevi in gioco, perché la fortuna sarà in grado di darvi una grossa mano. In amore sarete molto passionali, mentre sul lavoro tirerete fuori la vostra parte più saggia e razionale;

Gemelli: state diventando sempre più pazienti, perché sapete che quello che desiderate è pronto ad arrivare. Non sarà una giornata particolarmente fortunata, ma saprete mettervi in gioco nel modo giusto, mostrando un lato selvaggio in amore e uno più serio sul lavoro;

Cancro: sapete che l’impegno ripaga sempre e proprio per questo tirerete fuori il meglio di voi per tutta la giornata. Sarete molto concentrati su voi stessi e pronti per prendere in mano qualche importante progetto lavorativo. La fortuna è un po’ lenta, ma se guardate bene c’è;

Leone: siete consapevoli del vostro fascino incredibile, che vi porta a piacere proprio a tutti. Sapete di poter ottenere successo in qualsiasi ambito, dall’amore al lavoro. Anche la fortuna è molto affascinata da voi;

Vergine: sarà una giornata ricca di cambiamenti, in cui vi renderete conto che non sempre fanno paura. Sarete pronti a cambiare anche in amore, mentre sul lavoro dimostrerete di sapervi adattare a tutto, anche grazie alla fortuna;

Bilancia: l’amore sarà la cosa più importante della giornata e vi renderà molto felici. Sul lavoro riceverete grandi soddisfazioni, grazie alle vostre capacità e alla vostra affidabilità. Non tirate troppo la corda, perché la fortuna non vi sta considerando;

Scorpione: siete incredibilmente saggi e anche incredibilmente consapevoli di voi stessi. Non è stato facile, ma siete riusciti a credere nelle vostre capacità. Siete ben felici di pensare all’amore, mentre sul lavoro cercate tutte le scappatoie. La fortuna è ben presente;

Sagittario: il benessere psicofisico sarà il grande protagonista di questa giornata. Avrete voglia di divertirvi e di stare in compagnia. L’amore è sempre al primo posto e sarete anche molto concentrati sul lavoro. Sarà una giornata fortunata;

Capricorno: troverete il modo giusto per affrontare qualsiasi preoccupazione, ma non avrete una gran voglia di pensare all’amore e ai sentimenti. Sul lavoro sentirete di avere ancora molto da imparare, ma non dovrete affidarvi troppo alla fortuna;

Acquario: sarete pieni di energia e di entusiasmo, con tanta voglia di divertirvi e di mostrare il vostro buonumore. In amore sarete molto passionali, passione presente anche sul lavoro seppur in modo diverso. Sarà una giornata piena di fortuna;

Pesci: sarete pieni di determinazione e di voglia di fare, molto creativi e pieni di idee. L’amore sarà molto importante e sarete davvero molto romantici, mentre sul lavoro non accetterete critiche. Potete contare anche sulla fortuna.