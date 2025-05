Ariete : dopo un periodo molto fortunato, le stelle cominceranno a voltarvi le spalle, specialmente in amore. Questo fine settimana sarà infatti denso di discussioni e litigi con il partner.

Leone: weekend difficile, nervosismo e stanchezza vi accompagneranno entrambi i giorni e ciò potrebbe ripercuotersi in maniera negativa sulle persone a voi più vicine.

Vergine: sabato sarà una super giornata! In amore le cose non potrebbero andare meglio, proposta in arrivo? Domenica giornata all’insegna del divertimento e del relax.