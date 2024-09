Oroscopo di oggi, martedì 17 settembre 2024: le previsioni segno per segno

L’oroscopo di oggi, martedì 17 settembre 2024, con tutte le previsioni per ogni segno zodiacale. Ci sono tante novità sull’amore, sul lavoro e sulla fortuna.

Oroscopo di oggi, martedì 17 settembre: le previsioni per ogni segno zodiacale

L’oroscopo di martedì 17 settembre 2024 svela grandi novità per molti segni zodiacali. Sarà una giornata ricca di grandi emozioni. Il segno più fortunato della giornata è lo Scorpione, mentre il segno più sfortunato è la Vergine.

Ariete: sarete un po’ polemici e con una forte tendenza alla polemica. Questo potrebbe infastidire le persone che avete intorno, per cui è tempo di darsi una regolata. Per quanto riguarda l’amore sarete un po’ annoiati, mentre sul lavoro cercherete di darvi da fare come sempre;

Toro: non sarà il momento più tranquillo del mondo, ma voi saprete come gestire le vostre emozioni. L’amore sarà il vostro punto fermo, ma anche sul lavoro saprete farvi valere;

Gemelli: sarà difficile frenare la vostra lingua. Sarete sinceri e taglienti, ma non vi farete problemi. Potrebbe esserci qualche discussione in amore e non sarete particolarmente soddisfatti del lavoro. Cercate di rimboccarvi le maniche;

Cancro: sarete un po’ stressati, tanto da rischiare di rispondere male a chi avete intorno. Cercate di non esagerare e di mantenere l’educazione. In amore potreste dare di più, esattamente come sul lavoro;

Leone: come sempre riuscite a risolvere tutto con la vostra indole da leader, che vi regala un’energia incredibile. Sarete particolarmente romantici e anche molto concentrati sul lavoro;

Vergine: potrebbe esserci un’imminente crisi in vista, ma voi siete già pronti a risolvere qualsiasi situazione. In amore vi sentirete degli adolescenti alle prime armi e sul lavoro dovrete valutare diverse opportunità;

Bilancia: sei consapevole delle tue priorità, ma cerca di dare spazio, anche se in secondo piano, a cose un po’ più leggere. Sentirete il forte bisogno di coccole e sul lavoro sarete particolarmente ottimisti;

Scorpione: amate moltissimo il cambiamento e avete sempre quel coraggio in più che vi spinge a scegliere strade non ancora percorse. In amore sarete pronti a nuove avventure, così come sul lavoro, dove avrete diverse opportunità da scoprire;

Sagittario: procederete con il freno a mano tirato, un po’ confusi ma anche curiosi. Cercate di capire cosa vi interessa di più. L’amore non sarà la priorità della giornata, sarete più propensi a impegnarvi sul lavoro;

Capricorno: sarete pronti a dare consigli alle persone che ve li chiedono, con grande umiltà. In amore non sarete così esperti, mentre sul lavoro vi sentirete un po’ più a vostro agio;

Acquario: sarete pronti a sfoggiare le vostre doti per aiutare gli altri a risolvere i problemi che li tormentano. Non dimenticate di pensare anche a voi stessi. In amore sarete molto fedeli e sul lavoro avrete voglia di collaborare;

Pesci: è il momento di essere completamente voi stessi, senza farvi più problemi. In amore avrete bisogno di essere travolti sia passionalmente che mentalmente. Sul lavoro riuscirete a concentrarvi al meglio.