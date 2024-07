L’oroscopo di oggi, mercoledì 17 luglio 2024, svela molte novità per diversi segni zodiacali. Ma quale sarà il più fortunato della giornata? Scopriamolo insieme!

L’oroscopo di oggi svela grandi novità per molti segni zodiacali, in questa giornata ricca di energia e di voglia di fare. Il segno più fortunato della giornata sarà il Sagittario, mentre il segno più sfortunato sarà Gemelli. Ecco tutte le previsioni segno per segno.

Ariete: sarete particolarmente attenti ai dettagli, in ogni situazione. L’amore sarà una gioia continua e fortunatamente anche sul lavoro sentirete di essere nel posto giusto. Sarà una giornata molto fortunata;

Toro: sarete molto duri in questa giornata, pronti a tirare fuori gli artigli. Cercate solo di non esagerare, soprattutto in amore, dove ci sarà tanta passione. Sul lavoro vi sentirete un po’ in competizione, ma è meglio non scontrarsi con nessuno;

Gemelli: non sarà una giornata particolarmente fortunata, ma riuscirete lo stesso ad affrontare le vostre sfide mentali ed emotive, che spesso vi mettono alla prova. Sarete un po’ stressati e capricciosi anche in amore, ma lavorerete meglio che potete;

Cancro: avrete voglia di mettervi in mostra e attirare l’attenzione delle persone che desiderate avere intorno. Sarete molto premurosi sia nella coppia che nelle altre relazioni ma sul lavoro sarete molto più rigidi rispetto a come siete di solito;

Leone: pretendete sempre il massimo da voi stessi e dalle persone che avete intorno. Sarete pronti a mostrare il vostro talento, tirando fuori tutta la vostra voglia di fare e la vostra determinazione. L’amore sarà al primo posto, seguito dai vostri progetti sul lavoro;

Vergine: sarà una giornata in cui deciderete di imporvi con la vostra decisione impulsiva su diversi argomenti. Non starete particolarmente simpatici a tutti e sarete propensi ad allontanare i sentimenti. Meglio concentrarsi sul lavoro;

Bilancia: sarete pronti a coccolare e consolare chiunque ne abbia bisogno. Avrete una dolcezza unica nella giornata di oggi e sarete l’amico di cui tutti hanno bisogno. Molto propensi alla collaborazione anche sul lavoro;

Scorpione: avete bisogno di rilassarvi e di prendervi una pausa prima di esplodere completamente. Cercate di analizzare le vostre emozioni, senza perdere di vista i vostri bisogni e le vostre necessità;

Sagittario: sarà una giornata molto fortunata, in cui vi renderete conto delle vostre capacità. Le persone saranno felici di notare quanto siete generosi e quanto avete voglia di mettervi in gioco per gli altri. Siete persone meravigliose;

Capricorno: siete molto determinati, ma questo si è sempre saputo. Nella giornata di oggi sarete anche pronti per qualche nuova sfida o qualche nuova avventura. L’amore andrà alla grande, così come il lavoro;

Acquario: siete in cerca di amore ovunque, non solo quello di coppia, ma ogni sua forma. Sul lavoro andrete un po’ a rilento, per via della stanchezza. Avete bisogno di andare in ferie;

Pesci: sarete un po’ irrequieti e con una gran voglia di stare in movimento e di fare cose nuove. Non sarete particolarmente ispirati dai sentimenti, ma preferirete impegnarvi nel lavoro e magari anche nell’attività fisica.