Scopriamo insieme l’oroscopo per la giornata di domani, venerdì 13 febbraio 2026, per ogni segno zodiacale.

Nella giornata di domani, venerdì 13 febbraio 2026, la Luna farà il suo ingresso nel segno del Capricorno, con i segni di Terra che inizieranno una fase molto fortunata.

Per la giornata di domani, venerdì 13 febbraio 2026, a vincere il “premio” di segno più fortunato è la Vergine! Ma vediamo ora le previsioni nel dettaglio per tutti i segni zodiacali.

Ecco l’oroscopo per la giornata di domani, venerdì 13 febbraio 2026, per ogni segno zodiacale:

Ariete: un venerdì di alti e bassi, se la mattina sarà piena di imprevisti e contrattempi, il pomeriggio e la serata scorreranno lisci e, soprattutto, senza troppi pensieri.

Toro: inizia un bel periodo, soprattutto dal punto di vista lavorativo, per i segni di Terra. Domani sarà una giornata divertente e produttiva, ma cercate di non strafare.

Gemelli: sarà un venerdì intenso, sotto tutti i punti di vista. Sul lavoro saranno tantissimi i compiti da portare a termine ma, anche grazie all’aiuto dei colleghi, riuscirete a fare tutto in tempo.

Cancro: domani sarà una giornata all’insegna dell’introspezione, ci sono domane che temete di farvi da troppo tempo e, proprio domani, potrebbe essere il giorno giusto per porvele.

Leone: domani sarà una giornata nel complesso positiva ma, la vostra attenzione, è tutta per San Valentino. C’è chi sta preparando una grande sorpresa e chi invece spera di ricevere qualcosa di unico.

Vergine: siete voi il segno più fortunato del giorno, tutto andrà infatti a gonfie vele, sia sul lavoro sia a livello affettivo anzi, con il vostro partner le cose non potrebbero andare meglio.

Bilancia: un venerdì sottotono soprattutto a causa dell’eccessiva stanchezza accumulata nel corso della settimana. Fate attenzione perché potreste avere dei problemi sul lavoro.

Scorpione: giornata da dedicare alla cura di voi stessi, sia esteriore che interiore. Queste prime settimane del 2026 sono state impegnative e intense, è tempo di tirare un pò il freno.

Sagittario: un venerdì così così, il malumore vi accompagnerà per gran parte della giornata e niente vi sembrerà andare come volete. Ma tranquilli, sabato tutto migliorerà.

Capricorno: le stelle sono dalla vostra parte per la giornata di domani, che si preannuncia positiva e anche ricca di sorprese inaspettate, specialmente durante la sera.

Acquario: una giornata colma di pensieri e di cose da far quadrare. Non c’è niente di cui vergognarsi nel chiedere aiuta a un familiare o a un amico, soprattutto se siete sovraccarichi di cose da fare.