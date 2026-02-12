Scopriamo insieme l’oroscopo per la giornata di domani, venerdì 13 febbraio 2026, per ogni segno zodiacale.
L’oroscopo di domani, venerdì 13 febbraio 2026: il segno più fortunato
Nella giornata di domani, venerdì 13 febbraio 2026, la Luna farà il suo ingresso nel segno del Capricorno, con i segni di Terra che inizieranno una fase molto fortunata.
Per la giornata di domani, venerdì 13 febbraio 2026, a vincere il “premio” di segno più fortunato è la Vergine! Ma vediamo ora le previsioni nel dettaglio per tutti i segni zodiacali.
L’oroscopo di domani, venerdì 13 febbraio 2026: le previsioni segno per segno
Ecco l’oroscopo per la giornata di domani, venerdì 13 febbraio 2026, per ogni segno zodiacale:
-
Ariete: un venerdì di alti e bassi, se la mattina sarà piena di imprevisti e contrattempi, il pomeriggio e la serata scorreranno lisci e, soprattutto, senza troppi pensieri.
-
Toro: inizia un bel periodo, soprattutto dal punto di vista lavorativo, per i segni di Terra. Domani sarà una giornata divertente e produttiva, ma cercate di non strafare.
-
Gemelli: sarà un venerdì intenso, sotto tutti i punti di vista. Sul lavoro saranno tantissimi i compiti da portare a termine ma, anche grazie all’aiuto dei colleghi, riuscirete a fare tutto in tempo.
-
Cancro: domani sarà una giornata all’insegna dell’introspezione, ci sono domane che temete di farvi da troppo tempo e, proprio domani, potrebbe essere il giorno giusto per porvele.
-
Leone: domani sarà una giornata nel complesso positiva ma, la vostra attenzione, è tutta per San Valentino. C’è chi sta preparando una grande sorpresa e chi invece spera di ricevere qualcosa di unico.
-
Vergine: siete voi il segno più fortunato del giorno, tutto andrà infatti a gonfie vele, sia sul lavoro sia a livello affettivo anzi, con il vostro partner le cose non potrebbero andare meglio.
-
Bilancia: un venerdì sottotono soprattutto a causa dell’eccessiva stanchezza accumulata nel corso della settimana. Fate attenzione perché potreste avere dei problemi sul lavoro.
-
Scorpione: giornata da dedicare alla cura di voi stessi, sia esteriore che interiore. Queste prime settimane del 2026 sono state impegnative e intense, è tempo di tirare un pò il freno.
-
Sagittario: un venerdì così così, il malumore vi accompagnerà per gran parte della giornata e niente vi sembrerà andare come volete. Ma tranquilli, sabato tutto migliorerà.
-
Capricorno: le stelle sono dalla vostra parte per la giornata di domani, che si preannuncia positiva e anche ricca di sorprese inaspettate, specialmente durante la sera.
-
Acquario: una giornata colma di pensieri e di cose da far quadrare. Non c’è niente di cui vergognarsi nel chiedere aiuta a un familiare o a un amico, soprattutto se siete sovraccarichi di cose da fare.
-
Pesci: un venerdì 13 sottotono, con stanchezza e nervosismo protagonisti della giornata. La sera però un pò di sollievo e anche di divertimento assieme agli amici di sempre.