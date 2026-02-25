Home > Oroscopo > L'oroscopo di domani, giovedì 26 febbraio 2026: le previsioni segno per segno

L'oroscopo di domani, giovedì 26 febbraio 2026: le previsioni segno per segno

oroscopo domani

Cosa riservano le stelle per la giornata di domani? Quale sarà il segno più fortunato? Scopriamolo insieme.

Scopriamo insieme l’oroscopo per la giornata di domani, giovedì 26 febbraio 2026, per ogni segno zodiacale.

L’oroscopo di domani, giovedì 26 febbraio 2026: il segno più fortunato

La Luna e Giove splendono nel segno del Cancro, amplificando emozioni e sensibilità per tutti i segni d’Acqua. Il segno più fortunato della giornata di domani, giovedì 26 febbraio 2026 è quello dello Scorpione.

L’oroscopo di domani, giovedì 26 febbraio 2026: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo di domani, giovedì 26 febbraio 2026 per ogni segno zodiacale:

  • Ariete: giornata no, le delusioni sono dietro l’angolo e niente vi sembrerà andare come desiderate. Domani sarà inoltre una giornata molto nervosa, specie nelle ore serali.

  • Toro: giornata top al lavoro, con tante soddisfazioni personali in arrivo. Giornata invece meno fortunata dal punto di vista sentimentale, con possibili litigi e discussioni col partner.

  • Gemelli: giornata tranquilla e serena, senza troppi intoppi. Al lavoro occhio solamente a quale piccolo screzio con un collega, che potrebbe rovinarvi la giornata.

  • Cancro: sarà un’ottima giornata, sotto tutti i punti di vista. Dopo giorni all’insegna del malumore, domani le cose finalmente miglioreranno e il sorriso tornerà a dipingervi il volto.

  • Leone: giornata di forti tensioni al lavoro, le mansioni da portare a termine sono tante e vi sembrerà di dover fare tutto da soli. Ricordate che non c’è niente di cui vergognarsi nel chiedere aiuto.

  • Vergine: giornata all’insegna dell’amore! I single potrebbero ricevere una chiamata inaspettata, mentre chi è in coppia potrebbe vivere una serata magica e indimenticabile!

  • Bilancia: giornata piuttosto stressante sul lavoro, con mille cose da far quadrare e da gestire. In amore però tutto procede talmente bene che le fatiche lavorative passeranno in secondo piano.

  • Scorpione: il segno più fortunato della giornata siete proprio voi! Le stelle vi sorridono, ogni cosa domani vi sembrerà possibile e i vostri progetti stanno finalmente per realizzarsi.

  • Sagittario: giornata difficile, all’insegna di stanchezza e nervosismo, sia sul lavoro sia a casa. Il consiglio è cercare di non prendervela per ogni piccola cosa, rischiate di rovinare i rapporti con i colleghi e con gli affetti.

  • Capricorno: giornata serena e tranquilla, senza nulla da segnalare di negativo. Sul lavoro tutto procede nella norma, e anche in amore con il partner la relazione procede senza intoppi.

  • Acquario: che giornata interessante che vi aspetta! Alcuni di voi potrebbero infatti ricevere una proposta lavorativa non solo inaspettata ma super intrigante!

  • Pesci: ottima giornata in vista, piena di emozioni. La sera, infatti, potreste ricevere una sorpresa dal partner davvero inaspettata! Giornata ottima anche per cominciare a mangiare in maniera più sana.