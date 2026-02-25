Scopriamo insieme l’oroscopo per la giornata di domani, giovedì 26 febbraio 2026, per ogni segno zodiacale.

La Luna e Giove splendono nel segno del Cancro, amplificando emozioni e sensibilità per tutti i segni d’Acqua. Il segno più fortunato della giornata di domani, giovedì 26 febbraio 2026 è quello dello Scorpione.

Ecco l’oroscopo di domani, giovedì 26 febbraio 2026 per ogni segno zodiacale:

Ariete: giornata no, le delusioni sono dietro l’angolo e niente vi sembrerà andare come desiderate. Domani sarà inoltre una giornata molto nervosa, specie nelle ore serali.

Toro: giornata top al lavoro, con tante soddisfazioni personali in arrivo. Giornata invece meno fortunata dal punto di vista sentimentale, con possibili litigi e discussioni col partner.

Gemelli: giornata tranquilla e serena, senza troppi intoppi. Al lavoro occhio solamente a quale piccolo screzio con un collega, che potrebbe rovinarvi la giornata.

Cancro: sarà un’ottima giornata, sotto tutti i punti di vista. Dopo giorni all’insegna del malumore, domani le cose finalmente miglioreranno e il sorriso tornerà a dipingervi il volto.

Leone: giornata di forti tensioni al lavoro, le mansioni da portare a termine sono tante e vi sembrerà di dover fare tutto da soli. Ricordate che non c’è niente di cui vergognarsi nel chiedere aiuto.

Vergine: giornata all’insegna dell’amore! I single potrebbero ricevere una chiamata inaspettata, mentre chi è in coppia potrebbe vivere una serata magica e indimenticabile!

Bilancia: giornata piuttosto stressante sul lavoro, con mille cose da far quadrare e da gestire. In amore però tutto procede talmente bene che le fatiche lavorative passeranno in secondo piano.

Scorpione: il segno più fortunato della giornata siete proprio voi! Le stelle vi sorridono, ogni cosa domani vi sembrerà possibile e i vostri progetti stanno finalmente per realizzarsi.

Sagittario: giornata difficile, all’insegna di stanchezza e nervosismo, sia sul lavoro sia a casa. Il consiglio è cercare di non prendervela per ogni piccola cosa, rischiate di rovinare i rapporti con i colleghi e con gli affetti.

Capricorno: giornata serena e tranquilla, senza nulla da segnalare di negativo. Sul lavoro tutto procede nella norma, e anche in amore con il partner la relazione procede senza intoppi.

Acquario: che giornata interessante che vi aspetta! Alcuni di voi potrebbero infatti ricevere una proposta lavorativa non solo inaspettata ma super intrigante!