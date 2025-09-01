Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dall’1 al 7 settembre 2025, per ogni segno zodiacale.

Secondo l’oroscopo, i segni più fortunati della settimana dall’1 al 7 settembre 2025 sono Gemelli, Leone e Capricorno, mentre quelle meno fortunati sono Ariete, Scorpione e Pesci.

Ecco l’oroscopo della settimana dall’1 al 7 settembre 2025, per ogni segno zodiacale:

Ariete: settimana no, Marte vi toglierà tutte le energie e ogni cosa vi sembrerà pesante da svolgere. In amore settimana sfortunata, è tempo di voltare pagine e chiudere finalmente un capitolo che in realtà è chiuso da tempo.

Toro: settimana di alti e bassi, ci saranno giornate molto positive, alternate a momenti no. Sul lavoro andrà decisamente meglio che in amore, dove litigi e discussioni saranno presenti spesso.

Gemelli: ottima settimana in vista, piena di belle sorprese, soprattutto relative all’ambito sentimentale, con le stelle che porteranno molta fortuna ai single. Sul lavoro settimana tranquilla.

Cancro: settimana a due facce, positiva per l’amore, alcuni di voi potrebbero ricevere una telefonata inaspettata che vi farà battere forte il cuore, così così invece sul lavoro, dove gli imprevisti potrebbero essere all’ordine del giorno.

Leone: settimana all’insegna del buonumore, nonostante la fine delle vacanza e il ritorno alla quotidianità, sarà una settimana davvero fortunata e positiva, piena di belle sorprese, soprattutto in amore.

Vergine: tornare al lavoro non sarà semplice, il malumore sarà infatti presente soprattutto nei primi giorni della settimana. In amore però le cose vanno decisamente alla grande, novità interessanti anche per i single.

Bilancia: settimana nel complesso positiva, sul lavoro non sono previste troppe difficoltà, se non un’eccessiva stanchezza nella seconda parte della settimana. In amore tutto sereno, la coppia è più solida che mai.

Scorpione: settimana all’insegna del nervosismo e del cattivo umore, vi sembrerà che tutti remi contro di voi e avrete poca voglia di stare insieme alle altre persone.

Sagittario: settimana a due facce, positiva per l’amore, un pò meno per il lavoro, dove imprevisti e contrattempi potrebbero essere all’ordine del giorno. Consigliate pratiche quali lo yoga e la mindfulness.

Capricorno: settimana decisamente positiva, sotto tutti i punti di vista. In amore soprese in arrivo per i single, sul lavoro possibili nuove collaborazioni vista per alcuni di voi.

Acquario: settimana serena e tranquilla, in amore la relazione procede molto bene, e anche sul lavoro il rientro è stato meno traumatico del previsto. Occhio solo a un pò di nervosismo giovedì.