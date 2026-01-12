Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 12 al 18 gennaio 2026, per ogni segno zodiacale.

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 12 al 18 gennaio 2026 sono Ariete, Vergine e Sagittario, mentre quelli meno fortunati sono Cancro, Scorpione e

Ariete: ottima settimana in vista, per chi è in coppia non mancheranno passione e romanticismo e, anche per quanto riguarda il lavoro, sarà una settimana positiva, piena di soddisfazioni.

Toro: settimana così così, Venere non è dalla vostra parte e in amore le cose non vanno come vorreste. Sul lavoro invece sarà nel complesso una settimana positiva, senza troppi imprevisti.

Gemelli: super settimana dal punto di vista sentimentale tanto che, alcuni di voi, potrebbero ricevere la fatidica proposta di matrimonio! Fortuna anche per i single! Sul lavoro invece settimana no, tanti gli imprevisti e i contrattempi.

Cancro: settimana all’insegna del nervosismo e della stanchezza. L’umore non è dei migliori, soprattutto nei primi giorni della settimana. Consigliate pratiche quali yoga e meditazione.

Leone: settimana nel complesso serena, non mancheranno gli imprevisti a livello lavorativo ma nulla che non risolverete per il meglio. Anche in amore qualche battibecco vero metà settimana.

Vergine: che bella settimana in vista! In amore le cose procedono davvero a gonfie vele e anche sul lavoro grandi novità in arrivo: una nuova e stimolante collaborazione all’estero?

Bilancia: settimana a due facce, positiva per quanto riguarda il lavoro, con diverse soddisfazioni personali, un pò meno per quanto riguarda l’amore: litigi e discussioni potrebbero infatti essere all’ordine del giorno.

Scorpione: non è un periodo molto fortunato, da nessun punto di vista. In amore diverse le incomprensioni con il partner, mentre sul lavoro un progetto a cui tenete potrebbe subire ritardi.

Sagittario: ottima settimana in vista! L’amore è super presente questa settimana, anche per i single tanta fortuna in arrivo. In ambito lavorativo settimana molto produttiva.

Capricorno: nel complesso sarà una settimana positiva, ricca di soddisfazioni personali, soprattutto a livello lavorativo. Qualche piccola tensione in amore ma nulla di preoccupante.

Acquario: la prima parte della settimana sarà un pò sottotono ma, a partire da mercoledì, le cose miglioreranno e tornerà il buonumore. Possibili sorprese nella giornata di venerdì.