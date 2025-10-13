Scopriamo insieme l’oroscopo per la settimana dal 13 al 19 ottobre 2025, per ogni segno zodiacale.
Oroscopo settimana 13-19 ottobre 2025: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo, i segni più fortunati della settimana dal 13 al 19 ottobre 2025 sono Gemelli, Leone e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Scorpione e Capricorno.
Oroscopo settimana 13-19 ottobre 2025: le previsioni segno per segno
Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 13 al 19 ottobre 2025, per ogni segno zodiacale:
Ariete: Venere, questa settimana, entrerà in opposizione al vostro segno e darà il via a un periodo poco fortunato in amore. Sul lavoro invece sarà una settimana tranquilla, senza troppi intoppi.
Toro: settimana no, la stanchezza dell’ultimo periodo si farà sentire e potrebbe ripercuotersi anche nei vostri rapporti interpersonali. Cercate di sfruttare il tempo libero per recuperare le energie.
Gemelli: super settimana per voi! Sia in amore che sul lavoro le cose andranno a gonfie vele, passione e romanticismo saranno alle stelle, e non mancheranno le soddisfazioni personali.
Cancro: settimana a due facce, lavorativamente parlando alcuni di voi riceveranno una proposta davvero allettante, in amore invece qualche malumore di troppo.
Leone: grande settimana per i single che potrebbero ricevere una chiamata davvero inaspettata da una persona speciale. Lavorativamente parlando sarà una settimana positiva.
Vergine: settimana di alti e bassi, si alterneranno momenti positivi ad altri negativi, starà a voi saper affrontare quest’ultimi nella maniera giusta. Favorite pratiche rilassanti.
Bilancia: tanta fortuna in amore, alcuni di voi potrebbero anche ricevere la fatidica proposta!! Sul lavoro invece settimana difficile, piena di contrattempi e imprevisti.
Scorpione: settimana sottotono, vi sembrerà che nulla vada come desiderate e, gli imprevisti, potrebbero mettervi di cattivo umore. Consigliate pratiche quali yoga e meditazione.
Sagittario: settimana nel complesso positiva, non mancherà qualche imprevisto ma nulla che non riuscirete a risolvere nel migliore dei modi. Occhio a un eccessivo nervosismo giovedì.
Capricorno: settimana difficile carica di nervosismo. In amore litigi e discussioni potrebbero essere all’ordine del giorno, e anche sul lavoro possibili tensioni con i colleghi.
Acquario: ottima settimana in vista, piena di fortuna in amore! Anche sul lavoro le cose andranno a gonfie vele, alcuni di voi potrebbero anche ricevere una promozione.
Pesci: settimana un pò sottotono per quanto riguarda l’amore, mentre in ambito lavorativo le cose procederanno nel verso giusto, non mancheranno le soddisfazioni.