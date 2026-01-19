Scopriamo insieme l‘oroscopo della settimana dal 19 al 25 gennaio 2026, per ogni segno zodiacale.
Oroscopo settimana 19-25 gennaio 2026: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 19 al 25 gennaio 2026 sono Ariete, Bilancia e Sagittario, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Leone e Pesci.
Oroscopo settimana 19-25 gennaio 2026: le previsioni segno per segno
Ecco l’oroscopo della settimana dal 19 al 25 gennaio 2026 per ogni segno zodiacale:
Ariete: che bella settimana in vista! Le stelle sono con voi, chi è in coppia vivrà momenti carichi di passione e romanticismo, mentre sul lavoro non mancheranno le soddisfazioni personali.
Toro: piano piano le cose cominciano a migliorare dopo un inizio anno un pò sottotono. Questa settimana nel complesso sarà tranquilla, senza troppi imprevisti, specialmente dal punto di vista lavorativo.
Gemelli: settimana così così. Litigi e discussioni con il partner potrebbero essere frequenti, tanto che alcuni di voi potrebbero arrivare a dubitare della relazione. Anche sul lavoro occhio a problemi con i colleghi.
Cancro: settimana a due facce, molto positiva lavorativamente parlando, con possibilità di avanzamento di carriera per molti di voi. In amore invece settimana così così, meglio concentrarsi sul vostro benessere personale.
Leone: non sarà una settimana particolarmente da ricordare, Venere in opposizione infatti potrebbe creare diversi problemi con il partner. Anche per i single non un il momento favorevole per incontrare qualcuno.
Vergine: nel complesso sarà una settimana serena, anche se non mancheranno imprevisti e contrattempi, specialmente sul lavoro. Nulla però che non riuscirete a risolvere positivamente.
Bilancia: ottima settimana in vista! L’amore vi sorride, chi è single potrebbe infatti ricevere una telefonata davvero inaspettata da qualcuno per voi di molto speciale. Tutto bene anche sul lavoro.
Scorpione: settimana molto positiva dal punto di vista lavorativo, con nuovi progetti che potrebbero prendere piede. In amore invece settimana così così, possibili malintesi con il partner.
Sagittario: ottima settimana in vista! Tutto vi sembrerà andare nel verso giusto, in amore molti di voi riceveranno una sorpresa inattesa dal partner, e occhio a nuove opportunità lavorative molto stimolanti!
Capricorno: settimana nel complesso tranquilla e serena, anche se non mancheranno gli imprevisti, ma nulla che non riuscirete a risolvere per il meglio. Occhio a un eccessivo nervosismo mercoledì.
Acquario: ottima settimana in vista dal punto di vista sentimentale! Passione e romanticismo saranno infatti alle stelle! Sul lavoro invece occhio a possibili tensioni con i colleghi.
Pesci: settimana difficile soprattutto a causa dell’eccessivo nervosismo che vi accompagnerà un pò tutti i giorni e che potrebbe ripercuotersi sia in ambito lavorativo sia nelle relazioni interpersonali.