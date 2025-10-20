Scopriamo insieme l‘oroscopo della settimana dal 20 al 26 ottobre 2025 per ogni segno zodiacale.
Oroscopo settimana 20-26 ottobre 2025: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 20 al 26 ottobre 2025 sono Gemelli, Leone e Bilancia, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Sagittario e Pesci.
Oroscopo settimana 2026 ottobre 2025: le previsioni segno per segno
Ariete: settimana deludente dal punto di vista sentimentale, è proprio un periodo no in amore, soprattutto per i single. Sul lavoro invece sarà una settimana soddisfacente anche se molto stancante.
Toro: settimana nel complesso tranquilla, in amore non ci saranno particolari tensioni all’interno della coppia, e anche sul lavoro tutto procederà senza troppi intoppi.
Gemelli: grazie a Venere vivrete una settimana davvero super dal punto di vista sentimentale, tra passione e romanticismo e anche una sorpresa inaspettata. Sul lavoro tutto nella norma.
Cancro: settimana a due facce, sul lavoro sarà piena di soddisfazioni e, per alcuni di voi, anche di interessantissime novità. In amore settimana così così, possibili malumori con il partner.
Leone: ottima settimana in vista, soprattutto dal punto di vista sentimentale e soprattutto per i single che poterebbero ricevere una telefonata inaspettata. Sul lavoro settimana tranquilla.
Vergine: settimana dove la stanchezza sarò protagonista anche se non mancheranno i momenti di divertimento. Attenzione a qualche imprevisto di troppo sul lavoro.
Bilancia: Venere è con voi e vi regalerà una settimana piena di emozioni. Alcuni di voi potrebbero anche ricevere la fatidica proposta! Sul lavoro settimana tranquilla e con soddisfazioni personali.
Scorpione: grandi opportunità in vista lavorativamente parlando. Alcuni di voi potrebbero infatti ricevere una proposta di collaborazione all’estero super intrigante. In amore invece periodo sfortunato.
Sagittario: settimana difficile dove regnerà il malumore, soprattutto legato alla sfera affettiva. Anche sul lavoro qualche imprevisto di troppo, cercate di affrontare tutto con calma e lucidità.
Capricorno: settimana all’insegna della serenità familiare e del benessere interiore. Non mancheranno alcuni momenti no, ma nel complesso sarà una buona settimana da ogni punto di vista.
Acquario: settimana a due facce, ottima per quanto riguarda l’amore, passione e romanticismo saranno al centro delle vostre giornate, un pò meno per quanto riguarda il lavoro.
Pesci: settimana difficile all’insegna del nervosismo. Nulla vi sembrerà andare come desiderate e gli imprevisti saranno all’ordine del giorno. Consigliate pratiche quali yoga e meditazione.