Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025, per ogni segno zodiacale.
Oroscopo settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025 sono Toro, Vergine e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Bilancia e Sagittario.
Oroscopo settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025: le previsioni segno per segno
Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025, segno per segno:
Ariete: settimana a due facce, in amore tutto procede a gonfie vele, sul lavoro invece non sarà una settimana semplice ma caratterizzata da forte nervosismo che potrebbe portare a discussioni con i colleghi.
Toro: settimana molto fortunata, sul lavoro le soddisfazioni non mancheranno, anche per chi è in coppia sarà una settimana molto positiva, ricca di passione e romanticismo.
Gemelli: settimana difficile, gli imprevisti potrebbero infatti essere all’ordine del giorno, soprattutto in abito lavorativo. Occhi anche a qualche malumore di troppo in amore.
Cancro: Venere è dalla vostra parte e porterà tante belle novità in ambito sentimentale, a patto che non restiate chiusi nel vostro guscio. Sul lavoro settimana tranquilla.
Leone: settimana nel complesso positiva, soprattutto per quanto riguarda l’amore, i single infatti potrebbero ricevere una telefonata inaspettata. Sul lavoro qualche intoppo ma nulla di preoccupante.
Vergine: che settimana super in amore! Passione e romanticismo saranno alle stelle, alcuni di voi potrebbero anche ricevere la fatidica proposta! Anche sul lavoro settimana top.
Bilancia: settimana no, litigi e discussioni saranno molto presenti nella coppia, e anche in ambito lavorativo potreste andare incontro a difficoltà inaspettate.
Scorpione: settimana tranquilla, in ambito lavorativo alcuni di voi potrebbero ricevere una proposta inaspettata, in ambito sentimentale invece tutto nella norma.
Sagittario: settimana difficile dal punto di vista sentimentale, tanto che alcuni di voi si troveranno a dover decidere se proseguire o meno la relazione. Sul lavoro le cose vanno un pò meglio.
Capricorno: settimana nel complesso serena, anche se la stanchezza si farà sentire. Cercate quindi di ritagliarvi del tempo per riposarvi. Possibili novità in ambito lavorativo
Acquario: ottima settimana in vista! Sul lavoro le cose procedono molto bene, alcuni di voi potrebbero anche ricevere una promozione! Anche nella coppia è un momento d’oro.
Pesci: settimana nel complesso piacevole, anche se non mancherà qualche imprevisto, soprattutto in ambito lavorativo. In amore nulla da segnalare, occhio però alla troppa gelosia.