Home > Oroscopo > L'oroscopo della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025: è tempo di de...

L'oroscopo della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025: è tempo di decisioni importanti

oroscopo settimana dal 29 settembre al 5 ottobre

Cosa riservano le stelle questa settimana? Quali sono i segni più fortunati? Scopriamolo insieme.

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025, per ogni segno zodiacale.

Oroscopo settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025 sono Toro, Vergine e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Bilancia e Sagittario.

Oroscopo settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025: le previsioni segno per segno

Scopriamo insieme l’oroscopo della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025, segno per segno:

  • Ariete: settimana a due facce, in amore tutto procede a gonfie vele, sul lavoro invece non sarà una settimana semplice ma caratterizzata da forte nervosismo che potrebbe portare a discussioni con i colleghi.

  • Toro: settimana molto fortunata, sul lavoro le soddisfazioni non mancheranno, anche per chi è in coppia sarà una settimana molto positiva, ricca di passione e romanticismo.

  • Gemelli: settimana difficile, gli imprevisti potrebbero infatti essere all’ordine del giorno, soprattutto in abito lavorativo. Occhi anche a qualche malumore di troppo in amore.

  • Cancro: Venere è dalla vostra parte e porterà tante belle novità in ambito sentimentale, a patto che non restiate chiusi nel vostro guscio. Sul lavoro settimana tranquilla.

  • Leone: settimana nel complesso positiva, soprattutto per quanto riguarda l’amore, i single infatti potrebbero ricevere una telefonata inaspettata. Sul lavoro qualche intoppo ma nulla di preoccupante.

  • Vergine: che settimana super in amore! Passione e romanticismo saranno alle stelle, alcuni di voi potrebbero anche ricevere la fatidica proposta! Anche sul lavoro settimana top.

  • Bilancia: settimana no, litigi e discussioni saranno molto presenti nella coppia, e anche in ambito lavorativo potreste andare incontro a difficoltà inaspettate.

  • Scorpione: settimana tranquilla, in ambito lavorativo alcuni di voi potrebbero ricevere una proposta inaspettata, in ambito sentimentale invece tutto nella norma.

  • Sagittario: settimana difficile dal punto di vista sentimentale, tanto che alcuni di voi si troveranno a dover decidere se proseguire o meno la relazione. Sul lavoro le cose vanno un pò meglio.

  • Capricorno: settimana nel complesso serena, anche se la stanchezza si farà sentire. Cercate quindi di ritagliarvi del tempo per riposarvi. Possibili novità in ambito lavorativo

  • Acquario: ottima settimana in vista! Sul lavoro le cose procedono molto bene, alcuni di voi potrebbero anche ricevere una promozione! Anche nella coppia è un momento d’oro.

  • Pesci: settimana nel complesso piacevole, anche se non mancherà qualche imprevisto, soprattutto in ambito lavorativo. In amore nulla da segnalare, occhio però alla troppa gelosia.