Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 15 e 16 novembre 2025, per ogni segno zodiacale.

Secondo l’oroscopo, i segni più fortunati del weekend del 15 e 16 novembre 2025 sono Leone, Bilancia e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Scorpione e Capricorno.

Ecco l’oroscopo del weekend del 15 e 16 novembre 2025 per ogni segno zodiacale:

Ariete: weekend di riposo e di ricarica, dopo mesi piuttosto stressanti è tempo di rifiatare e recuperare le energie. Qualche tensione di troppo nella coppia, cercate di non prendervela per ogni piccola cosa.

Toro: fine settimana da dedicare alla famiglia e agli affetti più cari, soprattutto se ultimamente li avete trascurati. Buone notizie per chi ha un progetto chiuso nel cassetto, potrebbe presto avverarsi.

Gemelli: fine settimana sottotono, soprattutto la giornata di sabato sarà caratterizzata da stanchezza e malumore. Ciò potrebbe ripercuotersi su tutte le vostre relazioni interpersonali.

Cancro: weekend nel complesso sereno, anche se non mancheranno i momenti no all’insegna del malumore e dell’insoddisfazione. Cercate di dedicare del tempo alla cura di voi stessi.

Leone: che bel weekend! Per chi è in coppia la passione e il romanticismo saranno super protagonisti, ma ottime possibilità di incontri anche per i single. Domenica tanta fortuna nel pomeriggio.

Vergine: sabato sarà una giornata all’insegna del divertimento assieme agli amici di sempre, domenica invece giornata un pò sottotono, da dedicare a voi stessi e al vostro benessere interiore.

Bilancia: weekend davvero magico per chi è in coppia! Potrebbe finalmente arrivare la tanto attesa proposta di matrimonio! Weekend importante anche per le amicizie, chiarimenti importanti in vista.

Scorpione: weekend negativo, stanchezza e malumore saranno protagonisti entrambi i giorni. Avrete la sensazione che nulla vada come desiderate ma tranquilli, è appunto solo una sensazione.

Sagittario: fine settimana nel complesso piacevole, si alterneranno momenti all’insegna del divertimento ad altri un pò sottotono. Cercate di sfruttare questi due giorni anche per riposarvi.

Capricorno: periodo super stressante, anche il weekend si preannuncia pieno di cose da fare, molte delle quali controvoglia. L’umore quindi non sarà dei migliori, soprattutto domenica.

Acquario: ottimo weekend in vista! I single potrebbero ricevere una telefonata davvero inaspettata! Fine settimana all’insegna del divertimento assieme agli amici di sempre.