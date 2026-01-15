Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 17 e 18 gennaio 2026, per ogni segno zodiacale.

Secondo l’oroscopo, i segni più fortunati del weekend del 17 e 18 dicembre 2026 sono Gemelli, Scorpione e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Leone e Sagittario.

Ecco l’oroscopo del weekend del 17 e 18 gennaio 2026 per ogni segno zodiacale:

Ariete: fine settimana nel complesso sereno, all’insegna della famiglia. Sabato attenzione a un pò di nervosismo la sera, mentre domenica consigliate le gite fuori porta.

Toro: non è il vostro periodo più fortunato, l’umore non è dei migliori e vi sembrerà che nulla vada nel verso giusto. Cercate di sfruttare questi due giorni per ricaricarvi praticando i vostri hobby.

Gemelli: che bel fine settimana in vista! Amore e fortuna renderanno questi due giorni davvero indimenticabili. Alcuni di voi, inoltre, potrebbero ricevere una sorpresa inaspettata domenica!

Cancro: weekend a due facce, sabato sarà una giornata positiva, all’insegna della voglia di fare e dell’entusiasmo. Domenica invece giornata un pò sottotono e nervosa.

Leone: fine settimana no, in particolare dal punto di vista sentimentale. Litigi e discussioni potrebbero infatti essere presenti in entrambi i giorni. Attenzione anche a un eccessivo nervosismo domenica mattina.

Vergine: sabato sarà una giornata un pò sottotono, dettata dalla stanchezza della settimana appena trascorsa. Domenica invece sarà una giornata all’insegna del divertimento.

Bilancia: fine settimana tranquillo e sereno. L’anno per molti di voi è iniziato all’insegna della frenesia, è tempo quindi di tirare un pò i remi e prendervi cura di voi stessi.

Scorpione: ottimo fine settimana in vista, un progetto a cui tenete particolarmente potrebbe cominciare a prendere piede. In amore tanta passione per chi è in coppia.

Sagittario: nervosismo e stanchezza vi accompagneranno entrambi i giorni che, quindi, non saranno particolarmente da ricordare. Il consiglio è cercare do dedicarvi ad attività che amate.

Capricorno: fine settimana all’insegna del divertimento assieme agli amici di sempre. Due giorni molto importanti anche per iniziare a dire addio alle cattive abitudini, soprattutto dal punto di vista alimentare.

Acquario: che bel fine settimana! L’amore sarà al centro di questi due giorni tanto che alcuni di voi potrebbero anche ricevere la fatidica proposta di matrimonio!