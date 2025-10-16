Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 18 e 19 ottobre 2025 per ogni segno.
Oroscopo weekend 18-19 ottobre 2025: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del weekend del 18 e 19 ottobre 2025 sono Cancro, Scorpione e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Bilancia e Capricorno.
Oroscopo weekend 18-19 ottobre 2025: le previsioni segno per segno
-
Ariete: giornate sottotono, avete proprio bisogno di una bella vacanza!
-
Toro: due giornate all’insegna del divertimento con gli amici di sempre..
-
Gemelli: possibili litigi e discussioni con il partner per colpa della troppa gelosia.
-
Cancro: weekend super fortunato, ogni cosa andrà come desiderate!
-
Leone: è tempo di scelte importanti per il vostro futuro, è ora di cambiare vita e trasferirvi?
-
Vergine: weekend di introspezione, avete bisogno di capire quali sono le vostre priorità.
-
Bilancia: stanchezza e nervosismo saranno protagonisti, ritagliatevi del tempo per rilassarvi.
-
Scorpione: ottime opportunità lavorative da cogliere al volo questo fine settimana!
-
Sagittario: passione e romanticismo saranno alle stelle per un weekend magico!
-
Capricorno: weekend di riflessioni profonde, in cosa state sbagliando?
-
Acquario: weekend super fortunato, cogliete al volo tutte le occasioni!
-
Pesci: weekend all’insegna del relax e della famiglia.