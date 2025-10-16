Home > Oroscopo > L'oroscopo del weekend del 18 e 19 ottobre 2025: le previsioni per ogni segno...

L'oroscopo del weekend del 18 e 19 ottobre 2025: le previsioni per ogni segno zodiacale

oroscopo weekend 18 19 ottobre

Cosa riservano le stelle questo fine settimana? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamolo insieme.

Oroscopo weekend 18-19 ottobre 2025: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del weekend del 18 e 19 ottobre 2025 sono Cancro, Scorpione e Acquario, mentre quelli meno fortunati sono Gemelli, Bilancia e Capricorno.

Oroscopo weekend 18-19 ottobre 2025: le previsioni segno per segno

Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 18 e 19 ottobre 2025 per ogni segno:

  • Ariete: giornate sottotono, avete proprio bisogno di una bella vacanza!

  • Toro: due giornate all’insegna del divertimento con gli amici di sempre..

  • Gemelli: possibili litigi e discussioni con il partner per colpa della troppa gelosia.

  • Cancro: weekend super fortunato, ogni cosa andrà come desiderate!

  • Leone: è tempo di scelte importanti per il vostro futuro, è ora di cambiare vita e trasferirvi?

  • Vergine: weekend di introspezione, avete bisogno di capire quali sono le vostre priorità.

  • Bilancia: stanchezza e nervosismo saranno protagonisti, ritagliatevi del tempo per rilassarvi.

  • Scorpione: ottime opportunità lavorative da cogliere al volo questo fine settimana!

  • Sagittario: passione e romanticismo saranno alle stelle per un weekend magico!

  • Capricorno: weekend di riflessioni profonde, in cosa state sbagliando?

  • Acquario: weekend super fortunato, cogliete al volo tutte le occasioni!

  • Pesci: weekend all’insegna del relax e della famiglia.