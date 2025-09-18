Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 20 e 21 settembre 2025, segno per segno.
Oroscopo weekend 20-21 settembre 2025: i segni più fortunati
Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del weekend del 20 e 21 settembre 2025 sono Gemelli, Vergine e Pesci, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Leone e Sagittario.
Oroscopo weekend 20-21 settembre 2025: le previsioni segno per segno
Ecco l’oroscopo del weekend del 20 e 21 settembre 2025 per ogni segno zodiacale:
-
Ariete: weekend sottotono, siete di pessimo umore e ciò si ripercuoterà anche sulle vostre relazioni interpersonali. Cercate di trascorrere diverso tempo in mezzo alla natura.
-
Toro: saranno nel complesso due giorni positivi, per chi è in coppia non mancheranno le forti emozioni, anche se la gelosia potrebbe creare qualche malumore.
-
Gemelli: weekend spumeggiante in vista! Siete pieni di energia e voglia di fare, tanto che alcuni di voi saranno pronti a fare la fatidica proposta alla persona amata.
-
Cancro: sabato sarà una giornata all’insegna del divertimento, mentre domenica invece sarà una giornata un pò nervosa, possibili litigi con le persone a voi care.
-
Leone: weekend decisamente no, la fortuna vi volterà le spalle e vi sembrerà che tutto vada nel modo sbagliato. Ma tranquilli, è solo un momento passeggero.
-
Vergine: grande weekend per i single! Alcuni di voi infatti riceveranno una telefonata o un messaggio inaspettato dalla persona che da tempo vi fa battere forte il cuore.
-
Bilancia: fine settimana all’insegna del relax e della tranquillità. Avete bisogno di ricaricare le energie dopo un periodo denso di impegni, cercate quindi di non strafare in questi due giorni.
-
Scorpione: weekend decisamente positivo per chi lavora, grandi soddisfazioni in vista. In amore invece è un periodo no, soprattutto per i single. Meglio concentrarsi su voi stessi e la sfera professionale.
-
Sagittario: fine settimana difficile dal punto di vista sentimentale, litigi e discussioni potrebbero infatti essere all’ordine del giorno, soprattutto a causa di idee diverse riguardo al futuro.
-
Capricorno: sabato sarà una giornata positiva, fatta di esperienze nuove e stimolanti. Domenica sarà un pò sottotono, cercate quindi di dedicarvi al riposo e al relax.
-
Acquario: nel complesso saranno due giorni positivi, anche se non mancherà qualche imprevisto che potrebbe cambiare i vostri piani ma, se lo affronterete col sorriso, vedrete tutto sotto una luce diversa.
-
Pesci: fine settimana molto fortunato, soprattutto per i single che potrebbero conoscere qualcuno di davvero interessante dopo tanto tempo e che potrebbe cambiare la vostra vita.