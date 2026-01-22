Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 24 e 25 gennaio 2026, per ogni segno zodiacale.

Secondo l’oroscopo, i segni più fortunati del weekend del 24 e 25 gennaio 2026 sono Gemelli, Bilancia e Sagittario, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Leone e Capricorno.

Ecco l’oroscopo del weekend del 24 e 25 gennaio 2026 per ogni segno zodiacale:

Ariete: fine settimana sottotono caratterizzato da un eccessivo nervosismo in particolare nella giornata di sabato. Domenica l’umore migliorerà un pochino grazie all’affetto della famiglia.

Toro: weekend di alti e bassi, sabato giornata all’insegna della stanchezza, è bene usare il tempo libero per ricaricare le energie. Domenica spazio ai vostri hobby e alle vostre passioni.

Gemelli: weekend pieno di opportunità per molti di voi. I single, infatti, potrebbero incontrare qualcuno di speciale all’estero. Tanta fortuna domenica sera.

Cancro: fine settimana nel complesso sereno anche se alcuni pensieri continuano a tormentarvi. Cercate di sfruttare il tempo libero per fare attività stimolanti che vi distraggano.

Leone: weekend no, soprattutto dal punto di vista sentimentale sarà un fine settimana difficile, all’insegna di litigi, discussioni e tante incomprensioni. Alcuni di voi potrebbero anche arrivare a mettere in discussione la relazione.

Vergine: weekend all’insegna della serenità e del divertimento assieme agli amici di sempre. La stanchezza accumulata si farà però sentire la sera, cercate di non fare le ore piccole.

Bilancia: ottimo fine settimana in vista, passione e romanticismo saranno al centro di entrambe le serate. Proposta di matrimonio in arrivo? Domenica sera potrebbe arrivare anche una lieta notizia da una persona a voi cara.

Scorpione: avete tanti progetti in testa e, anche questo fine settimana, lo dedicherete proprio a loro. Energia ed entusiasmo vi accompagneranno entrambi i giorni, ma cercate di non strafare.

Sagittario: fine settimana molto positivo. Sarete infatti pieni di energie e vi sembrerà che ogni cosa sia possibile. Il vostro buonumore sarà inoltre contagioso per tutti coloro che avrete vicino.

Capricorno: fine settimana negativo, pieno di imprevisti e contrattempi. Cercate però di non prendervela per ogni piccola cosa, soprattutto con il vostro partner.

Acquario: nel complesso sarà un fine settimana tranquillo e sereno, non mancheranno alcuni momenti no, ma nulla di preoccupante. Domenica sera potrebbe arrivare una telefonata inaspettata.