Secondo l’oroscopo, i segni più fortunati del weekend del 25 e 26 ottobre 2025 sono Cancro, Vergine e Scorpione, mentre quelli meno fortunati sono Toro, Bilancia e Acquario.

Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 25 e 26 ottobre 2025 per ogni segno zodiacale:

Ariete: weekend all’insegna del divertimento e della famiglia. E’ bene però che vi prendiate anche cura del vostro benessere interiore, da troppo tempo trascurato.

Toro: fine settimana sottotono, l’umore non è dei migliori e ciò potrebbe ripercuotersi nelle vostre relazioni interpersonali. Cercate di dedicarvi ad attività che amate.

Gemelli: weekend sereno nel complesso, non mancherà qualche momento no, ma l’amore e il divertimento saranno al centro di queste due giornate autunnali.

Cancro: bellissimo fine settimana in vista, ricco di soddisfazioni personali e di scelte importanti. Non abbiate paura di buttarvi, non abbiate paura di prendere quella decisione che rimandate da tempo.

Leone: l’amore sarà alle stelle questo sabato, passione e romanticismo super protagonisti. Domenica però attenzione perché sarete molto nervosi e potreste prendere decisioni sbagliate.

Vergine: relax, divertimento e amici. Le tre parole chiave di questo fine settimana che si preannuncia davvero piacevole e a tratti anche positivamente indimenticabile.

Bilancia: qualche malumore con il partner nella giornata di sabato potrebbe mettervi di cattivo umore e farvi vivere un fine settimana negativo. Cercate di dedicarvi agli hobby.

Scorpione: ottimo fine settimana per chi ha progetti lavorativi nel cassetto, poteste infatti ricevere una notizia che potrebbe far decollare un vostro sogno.

Sagittario: fine settimana a due facce, sabato sarà una giornata così così, possibili litigi e discussioni con partner e familiari, domenica invece tornerà il sereno.

Capricorno: weekend all’insegna della natura e della famiglia. Avete bisogno di muovervi, di uscire dalla vostra zona di comfort e cominciare a vivere un pò di avventure.

Acquario: fine settimana negativo, gli imprevisti saranno uno dietro l’altro e l’uomo ne risentirà parecchio, tanto da portarvi a discutere con le persone a voi più care.