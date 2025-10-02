Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 4 e 5 ottobre 2025 per ogni segno zodiacale.

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati del weekend del 4 e 5 ottobre 2025 sono Cancro, Bilancia e Capricorno, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Leone e Sagittario.

Ariete: weekend da dedicare alla cura di voi stessi e al riposo dopo un periodo davvero stressante. Attenzione alla giornata di domenica, dove il nervosismo sarà alle stelle e ciò potrebbe ripercuotersi nelle vostre relazioni interpersonali.

Toro: sarà un weekend piuttosto tranquillo, da passare con gli amici di sempre, tra divertimento e risate. Sabato è la giornata giusta anche per riflettere attentamente sulle vostre priorità.

Gemelli: sarà un fine settimana a due facce, se sabato sarà una giornata piuttosto sottotono, caratterizzato da un costante malumore, domenica sarà invece una giornata davvero super e piena di amore.

Cancro: vi aspetta un fine settimana davvero entusiasmante, pieno di novità inaspettate. Cercate però di sfruttare al meglio tutte le occasioni che avrete per realizzare i vostri desideri.

Leone: weekend difficile dal punto di vista sentimentale, litigi e discussioni, soprattutto nella giornata di sabato, potrebbero mettere in dubbio la vostra relazione.

Vergine: passione e romanticismo saranno alle stelle nella giornata di sabato, occhio però a un eccessivo nervosismo domenica, soprattutto nella seconda parte della giornata.

Bilancia: che bel fine settimana che vi attende! Alcuni di voi riceveranno dal partner una sorpresa davvero inaspettata che vi lascerà senza parole. Tanta fortuna domenica.

Scorpione: il lavoro è la vostra priorità, anche nel fine settimana, avete tanti progetti nel cassetto e non c’è tempo per fermarsi. Domenica giornata da dedicare alla famiglia.

Sagittario: fine settimana così così, all’interno della coppia ci sono alcune tensioni, è arrivato il momento di scioglierle con un faccia a faccia sincero. Domenica attenzione alle spese.

Capricorno: fine settimana di relax, all’insegna della serenità famigliare e della natura. Avete davvero bisogno di riconnettervi con la parte più profonda di voi stessi e capire cosa volete davvero dalla vita.

Acquario: sabato sarà una giornata super divertente assieme agli amici di sempre, occhio invece a domenica, dove imprevisti e contrattempi saranno protagonisti della giornata.