Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 6 e 7 settembre 2025, per ogni segno zodiacale.

Secondo l’oroscopo, i segni più fortunati nel weekend del 6 e 7 settembre 2025 sono Gemelli, Leone e Capricorno, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Sagittario e Acquario.

Ecco l’oroscopo del weekend del 6 e 7 settembre 2025 per ogni segno zodiacale:

Ariete: weekend all’insegna del nervosismo e del cattivo umore. Non è un periodo facile, avete bisogno di mettere definitivamente la parola fine a ciò che vi fa stare male.

Toro: fine settimana piacevole, all’insegna del divertimento con gli amici di sempre. Soprattutto la giornata di domenica sarà da dedicare alle vostre passioni.

Gemelli: ottime fine settimana, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Passione e romanticismo saranno infatti presenti entrambi i giorni. Occhio anche a possibile sorprese!

Cancro: weekend di riflessioni, è tempo di capire cosa volete davvero dalla vostra vita, al fine di provare finalmente a realizzare i vostri desideri più nascosti.

Leone: ottimo fine settimana in vista, sabato sarà una giornata speciale per chi è single, ottime possibilità di conoscere qualcuno di davvero speciale. Domenica sarà una giornata più tranquilla, ma molto serena.

Vergine: weekend a due facce, se sabato sarò una giornata piena di amore e divertimento, lo stesso non si può dire di domenica, dove regnerà invece il cattivo umore.

Bilancia: fine settimana da dedicare alla cura di voi stessi, sia interiore che esteriore. Siete stanchi e avete bisogno di riposo, di ricaricare le energie per affrontare i prossimi mesi.

Scorpione: fine settimana importante per chi lavora, grandi soddisfazioni in arrivo. Dal punto di vista sentimentale sarà invece un weekend negativo, litigi e discussioni saranno al centro delle giornate.

Sagittario: saranno due giorni dove il nervosismo sarà presente in maniera costante, e ciò potrebbe ripercuotersi anche su tutte le vostre relazioni interpersonali.

Capricorno: ottimo weekend in vista, molto fortunato. Tutto andrà come desiderate e, soprattutto, nessuno saprà resistervi. Sarete infatti più affascianti che mai.

Acquario: weekend pieno di imprevisti e di contrattempi, vi sembrerà che tutto remi contro di voi. Il consiglio è quello di dedicarvi ad attività piacevoli, che possano distrarvi.