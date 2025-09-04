Home > Oroscopo > L'oroscopo del weekend del 6 e 7 settembre 2025: è tempo di cambiamenti

L'oroscopo del weekend del 6 e 7 settembre 2025: è tempo di cambiamenti

oroscopo weekend 6 7 settembre

Cosa riservano le stelle questo fine settimana? Quali saranno i segni più fortunati? Scopriamolo insieme.

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 6 e 7 settembre 2025, per ogni segno zodiacale.

Oroscopo weekend 6-7 settembre 2025: i segni più fortunati

Secondo l’oroscopo, i segni più fortunati nel weekend del 6 e 7 settembre 2025 sono Gemelli, Leone e Capricorno, mentre quelli meno fortunati sono Ariete, Sagittario e Acquario.

Oroscopo weekend 6-7 settembre 2025: le previsioni segno per segno

Ecco l’oroscopo del weekend del 6 e 7 settembre 2025 per ogni segno zodiacale:

  • Ariete: weekend all’insegna del nervosismo e del cattivo umore. Non è un periodo facile, avete bisogno di mettere definitivamente la parola fine a ciò che vi fa stare male.

  • Toro: fine settimana piacevole, all’insegna del divertimento con gli amici di sempre. Soprattutto la giornata di domenica sarà da dedicare alle vostre passioni.

  • Gemelli: ottime fine settimana, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Passione e romanticismo saranno infatti presenti entrambi i giorni. Occhio anche a possibile sorprese!

  • Cancro: weekend di riflessioni, è tempo di capire cosa volete davvero dalla vostra vita, al fine di provare finalmente a realizzare i vostri desideri più nascosti.

  • Leone: ottimo fine settimana in vista, sabato sarà una giornata speciale per chi è single, ottime possibilità di conoscere qualcuno di davvero speciale. Domenica sarà una giornata più tranquilla, ma molto serena.

  • Vergine: weekend a due facce, se sabato sarò una giornata piena di amore e divertimento, lo stesso non si può dire di domenica, dove regnerà invece il cattivo umore.

  • Bilancia: fine settimana da dedicare alla cura di voi stessi, sia interiore che esteriore. Siete stanchi e avete bisogno di riposo, di ricaricare le energie per affrontare i prossimi mesi.

  • Scorpione: fine settimana importante per chi lavora, grandi soddisfazioni in arrivo. Dal punto di vista sentimentale sarà invece un weekend negativo, litigi e discussioni saranno al centro delle giornate.

  • Sagittario: saranno due giorni dove il nervosismo sarà presente in maniera costante, e ciò potrebbe ripercuotersi anche su tutte le vostre relazioni interpersonali.

  • Capricorno: ottimo weekend in vista, molto fortunato. Tutto andrà come desiderate e, soprattutto, nessuno saprà resistervi. Sarete infatti più affascianti che mai.

  • Acquario: weekend pieno di imprevisti e di contrattempi, vi sembrerà che tutto remi contro di voi. Il consiglio è quello di dedicarvi ad attività piacevoli, che possano distrarvi.

  • Pesci: fine settimana nel complesso positivo, soprattutto domenica sarà una giornata all’insegna del divertimento con gli amici di sempre. Occhio solo a un eccessivo nervosismo sabato sera.