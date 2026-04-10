Orrore a Bosa, in Sardegna, dove un uomo di 41 anni ha ucciso il padre in casa a colpi di cacciavite. I dettagli.

Orrore in Sardegna: figlio uccide il padre con un cacciavite

Paolo Pinna, 41 anni, ha ucciso a colpi di cacciavite il padre Giuseppe, pensionato di 78 anni. Il fatto è successo a Bosa, tra Oristano e Alghero, in Sardegna verso le ore 14.00 di ieri, giovedì 9 aprile 2026, nell’abitazione di famiglia.

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 ma, nonostante i tentativi di rianimazione, non hanno potuto far altro che constatare la morte del 78enne. Sul posto anche i Carabinieri del Comando Provinciale di Nuovo che hanno arrestato il 41enne.

Uccide il padre con un cacciavite: arrestato un 41enne

I Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro hanno arrestato il 41enne Paolo Pinna con l’accusa di omicidio.

L’uomo si trova in caserma in attesa della conferma del fermo. Al momento non si conoscono i motivi che hanno spinto l’uomo ad uccidere a colpi di cacciavite il padre Giuseppe di 78 anni. Gli inquirenti, oltre ad aver effettuato tutti i rilievi necessari all’interno dell’abitazione dove è avvenuto l’omicidio, hanno dato il via alle indagini per capire cosa sia accaduto esattamente.