Due automobilisti a bordo di una Tesla sono stati salvati dalle gelide acque del fiordo di Oslo grazie a una sauna galleggiante.

Oslo, Tesla finisce nel fiordo: salvati i due automobilisti

L’auto è finita in acqua con due persone a bordo, e la polizia di Oslo, come riporta il sito di tgcom24.mediaset.it, ha reso noto il salvataggio tramite la sauna. Il video del recupero mostra la Tesla che affonda e gli occupanti sul tetto dell’auto, mentre la sauna galleggiante con tre persone si avvicina alla vettura sommersa, portando in salvo i malcapitati. L’Oslofjord dispone di diverse saune galleggianti, alcune delle quali motorizzate e disponibili per il noleggio.

Il “capitano” della sauna galleggiante, Nicholay Nordahl, ha raccontato di aver accelerato verso le persone che emergono dall’auto, giungendo appena in tempo prima che questa affondasse. Con l’aiuto di due ospiti, hanno recuperato gli automobilisti, offrendo loro rifugio e riscaldamento nella sauna, nonostante l’incidente, entrambi sono rimasti illesi. La polizia non ha ancora chiarito la causa dell’incidente, ma il conducente ha dichiarato di aver pensato che l’auto fosse in modalità parcheggio su una banchina, premendo poi accidentalmente l’acceleratore. La Tesla è stata successivamente recuperata da un carro attrezzi.