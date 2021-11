Ostia, vuole rubare in un ristorante ma si ubriaca e si addormenta: arrestato un uomo

L'uomo era entrato in piena notte in un ristorante di Ostia per rubare, ma ha iniziato a bere dalle bottiglie del locale fino ad addormentarsi

Ha dell’incredibile la storia successa ad Ostia, dove un uomo è entrato in piena notte in un ristorante con l’obiettivo di rubare, ma si è fatto distrarre dalle bottiglie di alcool presenti nel locale. Ha bevuto così tanto da addormentarsi, al suo risveglio lo aspettavano i carabinieri.

Ostia, voleva rubare in un ristorante, ma si addormenta dopo essersi ubriacato

È successo tutto nella notte. Un tunisino di 38 anni con precedenti penali e il suo complice sono entrati, dopo aver scassinato una finestra, in un ristorante di Ostia. L’obiettivo era quello di rubare dalle cucine del locale, ma qualcosa è andato storto.

Ostia, voleva rubare in un ristorante, ma si addormenta dopo essersi ubriacato: l’accaduto

Il sistema di videosorveglianza del locale hanno permesso ai militari di ricostruire l’accaduto.

L’uomo, una volta entrato nel ristorante ha iniziato a frugare tra gli scaffali prendendo attrezzi da lavoro, liquori e vini pregiati, ma mentre il suo complice scappava con il bottino, lui si è fermato a bere. Il 38enne ha continuato a bere fino ad ubriacarsi ed addormentarsi nel magazzino del locale, dove è stato trovato dai carabinieri.

Ostia, voleva rubare in un ristorante, ma si addormenta dopo essersi ubriacato: l’arresto

L’uomo è stato così fermato e processato per direttissima: il tribunale ha convalidato l’arresto e lo ha condannato a un anno e quattro mesi di reclusione per furto aggravato.