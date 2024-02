Il conferimento postumo della laurea in Ingegneria Biomedica a Giulia Cecchettin si terrà nella giornata del 2 febbraio 2024 alle 11 a Padova, presso Palazzo del Bo, in presenza della rettrice Mapelli, della ministra dell’Università e della Ricerca Bernini e dei familiari di Giulia.

Padova, conferimento della laurea alla memoria a Giulia Cecchettin

Durante la cerimonia, i familiari riceveranno il diploma di laurea dalla rettrice. L’evento commemorativo, segnato dai femminicidi del 2023, mira a onorare la memoria di Giulia Cecchettin, studentessa dell’Università veneta vittima di femminicidio.

In aggiunta, il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Padova istituisce 10 premi di laurea da 1.000 euro ciascuno, dedicati alle studentesse che conseguono il titolo di laurea nei corsi triennali del DEI negli anni accademici 2023/24 e 2024/25, in ricordo di Giulia.

Padova, premi di laurea in memoria di Giulia Cecchettin

L’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto (OPPV) dona 6.000 euro all’Università di Padova per istituire tre premi di laurea magistrale, del valore di 2.000 euro ciascuno, incentrati sulla prevenzione della violenza di genere, in memoria di Giulia Cecchettin. Infine, Riviera Donna Aps, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione, istituisce due premi di laurea da 1.500 euro ciascuno per le studentesse che conseguono il titolo nei corsi triennali del DEI nei prossimi due anni accademici. I premi sono finanziati attraverso una raccolta fondi e sosterranno due studentesse nell’ambito STEM in memoria di Giulia Cecchettin.