Indagini in corso per tracciare nuovi contagi da Covid-19 a Padova. Decine di persone sono risultate positive, tra questi anche bambini.

Un focolaio Covid-19 è scoppiato a Padova con diversi casi accertati dopo una festa per le nozze d’oro. La notizia è stata riportata dal sito de Il Gazzettino.

Focolaio Covid a Padova dopo una festa per le nozze d’oro

L’azienda Ulss 6 Euganea ha accertato il ricovero di quattro anziani nel reparto di terapia intensiva. Il tracciamento è avvenuto dopo una festa per i 50 anni di matrimonio. Durante il monitoraggio sono stati scoperti anche 19 turisti positivi al Covid che si trovavano in quattro strutture ricettive di Albano Terme (Padova).

Focolaio Covid a Padova dopo una festa per le nozze d’oro: scoperti anche turisti positivi

La situazione è in continua evoluzione anche negli ambienti scolastici.

L’ultimo tracciamento ha scoperto 11 alunni di una scuola elementare positivi al tampone anti Covid-19. Nel frattempo quattro persone di circa 70 anni si sarebbero contagiate durante un pranzo per festeggiare le nozze d’oro a Torreglia. Le persone si sarebbero già sottoposte al vaccino, secondo Il Gazzettino, ormai da mesi.

Focolaio Covid a Padova dopo una festa per le nozze d’oro: anziani in terapia intensiva

Ricoverati in ospedale sarebbero peggiorati dopo l’arrivo in ospedale a Padova, da qui la decisione di trasferirli in terapia intensiva.

Le persone hanno tra i 70 e gli 80 anni d’età. Tutto sarebbe partito esploso durante un pranzo di domenica 24 ottobre 2021. Le condizioni delle persone ricoverate sarebbero state già serie al momento dell’arrivo in ospedale.