Questa mattina, sabato 7 dicembre, un condominio di tre piani all’Aia è parzialmente crollato a seguito di un incendio e di un’esplosione.

Crolla un condominio di tre piani all’Aia

I soccorritori hanno avviato le operazioni di ricerca per individuare eventuali persone rimaste intrappolate tra le macerie:

“In questo momento i servizi di emergenza sono impegnati a salvare e cercare persone e a combattere l’incendio”. Lo ha comunicato il servizio antincendio della città.

Al momento non è chiaro quante persone possano essere ancora intrappolate sotto le macerie, né le cause dell’esplosione che ha interessato l’edificio, situato a breve distanza dal centro della città. Quattro persone ferite nell’esplosione sono state portate in ospedale, hanno intanto riferito i pompieri.

Secondo quanto scrive Regio15, agenzia di stampa locale, diverse persone sarebbero state già soccorse e sarebbe stato emesso il codice 20, il che significa che i servizi di emergenza si aspettano più di 20 vittime.

Crolla un condominio di tre piani all’Aia: il comunicato delle autorità

“L’incendio sta rilasciando molto fumo. I residenti sono invitati a chiudere porte e finestre e a spegnere la ventilazione”.

Momenti di grande preoccupazione: le prime immagini diffuse dalla rete pubblica Nos mostrano decine di vigili del fuoco alle prese con un vasto incendio e impegnati a forzare le porte per entrare nel condominio.