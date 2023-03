Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha incontrato i familiari dei morti di Cutro

La strage di Cutro della notte del 26 febbraio ha sconvolto tutta Italia che da settimane si interroga su cosa si sarebbe potuto fare per evitare la tragedia. Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, aspramente criticata dopo quanto successo, ha incontrato alcuni famigliari delle vittime.

Meloni incontra i famigliari delle vittime di Cutro: “Le ricerche continueranno”

L’incontro tra Giorgia Meloni e i famigliari delle vittime della strage di Cutro è avvenuto a Palazzo Chigi, dove erano presenti anche il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Da quanto si legge da una nota ufficiale di Palazzo Chigi, durante l’incontro la Premier ha voluto rinnovare ancora una volta l’impegno del governo nelle ricerche dei corpi in mare. Inoltre, Giorgia Meloni avrebbe espresso: “Vicinanza propria personale e del governo tutto, e assicurato il massimo impegno per soddisfare le richieste dei famigliari.”

Come agirà adesso l’Italia?

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, inoltre, ha parlato anche di cosa dovrà fare adesso il nostro Paese in sede Ue: “L’Italia assicura l’impegno diplomatico in sede Ue per dare seguito alle richieste di accoglienza e di ricongiungimento in altri Paesi europei, in particolare in Germania, per un Afghanistan libero e rispettoso dei diritti umani, in particolare di quelli delle donne, per superare le diverse crisi che hanno colpito Pakistan, Palestina e Siria.“