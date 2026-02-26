Palazzo storico in fiamme a Roma: evacuazione e intervento dei vigili del fuoco

Incendio a palazzo storico a Roma: evacuate decine di persone

AGGIORNAMENTO ORE 11:10. I Vigili del fuoco, la polizia locale, la Protezione civile e il personale sanitario intervengono per un incendio divampato in un palazzo storico nel centro di Roma. L’allarme è scattato alle 08:20 del 27 febbraio 2026. Le autorità hanno disposto l’evacuazione di decine di residenti e passanti.

Sul posto la priorità è spegnere le fiamme e mettere in sicurezza gli occupanti. Le squadre dei Vigili del fuoco operano da più punti per contenere il rogo.

La polizia locale e la Protezione civile hanno istituito un perimetro di sicurezza nella zona di via del Corso e nelle piazze limitrofe. Le vie di accesso sono temporaneamente interdette al traffico.

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento. Al momento non sono disponibili informazioni definitive su eventuali feriti gravi; gli operatori sanitari prestano assistenza ai presenti.

Flash: situazione attuale

AGGIORNAMENTO ORE 09:45 — Sul posto confermiamo la presenza di otto mezzi dei vigili del fuoco, unità NBCR in allerta e pattuglie della polizia locale. Secondo la prima ricostruzione del comando provinciale, l’incendio è partito da un piano medio e ha interessato parti strutturali e alcuni appartamenti.

Il comandante dei vigili del fuoco ha dichiarato: Stiamo operando per spegnere i focolai e valutare l’agibilità dell’edificio. Le operazioni sono in corso e le priorità restano spegnimento e sicurezza degli sfollati.

Dettagli operativi

Alle 08:30 sono iniziate le evacuazioni coordinate dalla polizia locale. Il personale sanitario ha prestato le prime cure a tre persone per lieve intossicazione da fumo; non risultano decessi confermati al momento.

La situazione si evolve rapidamente: le squadre tecniche stanno verificando stabilità e danni alle strutture. Sono in corso approfondimenti per determinare la causa dell’incendio e valutare la piena agibilità dell’edificio.

AGGIORNAMENTO ORE 11:10 — I vigili del fuoco segnalano contenimento delle fiamme e avvio delle verifiche tecniche. La protezione civile ha allestito un punto di raccolta per gli sfollati in un edificio comunale vicino. Sul posto i nostri inviati confermano la presenza di personale sanitario e squadre sociali per l’assistenza.

Timeline degli eventi

08:20 — Ricevuta chiamata di emergenza al 115.

08:30 — Arrivo delle prime squadre dei vigili del fuoco e prime evacuazioni.

09:15 — Coordinate le operazioni dalla prefettura; attivato un piano di emergenza locale.

09:45 — Comunicazione ufficiale del comando provinciale dei vigili del fuoco.

11:10 — Contenimento dei focolai e verifica danni strutturali in corso.

Sul posto confermiamo

Sul posto i nostri inviati confermano la presenza di residenti in stato di choc. Le squadre di assistenza sociale e i volontari della protezione civile stanno fornendo supporto psicologico e logistico.

Le autorità hanno chiuso al traffico l’area per facilitare le operazioni di soccorso. Si raccomanda di non avvicinarsi per non ostacolare i mezzi d’intervento.

Contesto e conseguenze

Sono in corso approfondimenti per determinare la causa dell’incendio e valutare la piena agibilità dell’edificio. Gli accertamenti tecnici interesseranno struttura portante, impianti e impatto su unità abitative adiacenti.

Il prossimo aggiornamento ufficiale è atteso dalle autorità competenti dopo il completamento delle verifiche. Sul luogo permangono diverse squadre operative per monitorare la situazione.

AGGIORNAMENTO ORE 11:10 — Sul luogo permangono diverse squadre operative per monitorare la situazione. L’edificio interessato è parte del tessuto storico della città e le operazioni in corso mirano a garantire la sicurezza dei residenti. Le verifiche tecniche valuteranno il livello di agibilità e i danni al patrimonio edilizio. Le autorità locali hanno annunciato un aggiornamento ufficiale non appena saranno disponibili ulteriori elementi sulle cause.

Cosa fare se si è coinvolti

Chi si trovava in zona deve rivolgersi al numero della protezione civile locale o al centralino della polizia municipale per informazioni sugli sfollati. Si raccomanda di non recarsi sul posto per non ostacolare le operazioni e di attenersi alle indicazioni fornite dalle forze dell’ordine. È stato allestito un punto di raccolta dalla protezione civile comunale per le persone temporaneamente senza abitazione.

Fonti

Le informazioni sono state raccolte dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco, dalla polizia locale di Roma, dalla protezione civile comunale e da testimoni oculari coordinati dalle autorità. Sul posto i nostri inviati confermano la presenza di diverse squadre operative e procedure di messa in sicurezza.

John Carter — Sul posto per un reportage. Aggiornamenti ufficiali saranno diffusi dalle autorità non appena disponibili.