Palermo: omicidio La Duca, ergastolo agli 'amanti diabolici', madre vittima 'Dov'è il corpo?'

Palermo, 19 apr. (Adnkronos) – Ergastolo per gli 'amanti diabolici' di Cerda (Palermo), accusati di avere ucciso Carlo La Duca. Questo pomeriggio, dopo alcune ore di camera di consiglio, la corte d'assise di Palermo, presieduta da Sergio Gulotta, ha condannato al carcere la moglie della vittima, Luana Cammalleri e l'amico della coppia, Pietro Ferrara. I due sono accusati di avere ucciso e poi fatto sparire il corpo dell'uomo scomparsi nel nulla il 19 gennaio del 2019. "Sono soddisfatta per la sentenza ma io ancora non ho un corpo su cui piangere", ha detto tra le lacrime la madre dell'uomo. La coppia era presente alla lettura della sentenza. Sono detenuti in due carceri diverse. "Io ho sempre pensato che fossero stati loro a uccidere mio figlio", ha detto la mamma di La Duca.