Dai palinsesti Rai arrivano buone notizie per i fan di un format che ha conquistato soprattutto il pubblico più giovane. Dopo un periodo di attesa, il programma tornerà presto in TV, portando con sé alcune interessanti novità e una nuova fascia oraria che segna un cambio di rotta rispetto al passato. Scopriamo cosa aspettarci dalla prossima stagione.

Il Collegio: un viaggio nel tempo tra scuola e storia

“Il Collegio” è un docu-reality italiano trasmesso su Rai 2 dal 2017, ispirato al format britannico That’ll Teach ‘Em. Ogni edizione catapulta un gruppo di adolescenti in un’epoca storica specifica, facendoli vivere come studenti dell’epoca per conseguire la licenza media.

La prima edizione, andata in onda dal 2 al 23 gennaio 2017, era ambientata nel 1960, anno delle Olimpiadi di Roma. I partecipanti, privati di tecnologia moderna, indossavano divise d’epoca e seguivano un rigido programma scolastico, con l’obiettivo di adattarsi alle regole e alle discipline dell’epoca. La voce narrante era quella di Giancarlo Magalli.

Il programma ha riscosso un notevole successo, pur suscitando alcune polemiche riguardo alla veridicità dell’esperimento sociale. Nonostante ciò, “Il Collegio” ha continuato a evolversi, ambientando le successive edizioni in anni diversi, come il 1961, 1968, 1982, 1992 e 1977, e mantenendo il format che mescola elementi storici, educativi e di intrattenimento. La settima edizione, trasmessa nel 2022, ha riportato i protagonisti nel 1958, un periodo caratterizzato da significativi cambiamenti sociali e culturali in Italia.

Palinsesti Rai, ritorno ufficiale per un programma molto amato: novità e location

Circa un mese fa sono iniziati i casting per la nuova stagione de Il Collegio, dopo una pausa di due anni causata dai risultati d’ascolto decisamente deludenti delle ultime edizioni. Il programma tornerà sulla Rai, ma non sarà trasmesso in prima serata su Rai 2 come in passato. A comunicarlo sono stati i dirigenti di Viale Mazzini durante la presentazione dei palinsesti per la stagione televisiva 2025/2026, svelando anche alcune importanti novità.

Il format debutterà infatti sulla piattaforma streaming Rai Play e solo successivamente approderà su Rai 2, probabilmente entro dicembre di quest’anno. Un’altra novità riguarda la voce narrante, che passerà al telecronista sportivo Pierluigi Pardo, prendendo il posto di Stefano De Martino. La nuova stagione sarà ambientata nel 1990, un periodo storico particolare che metterà alla prova gli studenti nel loro percorso scolastico tra lezioni, interrogazioni, esami e momenti di svago.

Per quanto riguarda il cast, ancora non sono stati annunciati i nomi degli alunni, mentre si conferma il ritorno di due volti molto amati: il professor Maggi e la professoressa Maria Rosa Petolicchio.