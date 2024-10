Syria D’Ambra, ex partecipante de Il Collegio, ha recentemente dato alla lu...

Syria D’Ambra, ex partecipante de Il Collegio, ha recentemente dato alla lu...

Syria D'Ambra, ex partecipante de "Il Collegio", diventa madre di Lorenzo: un nuovo capitolo dopo l'avventura nel reality show

Il reality show di Rai2, Il Collegio, ha terminato il suo percorso, avendo accolto circa duecento allievi nel corso delle sue edizioni, rendendo difficile ricordarli tutti. Tuttavia, un anno fa, una delle partecipanti, Syria D’Ambra, ha dato alla luce un bambino. Syria ha preso parte alla terza edizione del programma nel 2019, ma la sua avventura è stata breve, poiché è stata eliminata nella prima puntata e non ha potuto entrare nella classe finale. Insieme a lei, è stato eliminato anche Luca Vittozzi, che ha intrapreso una diversa carriera, condividendo la sua vita su altre piattaforme.

La partecipazione di Syria a Il Collegio

La presentazione di Syria era: “Mi chiamo Syria, ho 15 anni e vivo a Milano. Sono qualcuno che ascolta poco e parla molto; alla fine riesco sempre a farmi sentire. Il mio idolo musicale è Alessandra Amoroso, poiché le sue canzoni mi rappresentano. Trascorro la maggior parte del tempo con il telefono e temo che quando me lo porteranno via a Il Collegio, sarà un momento davvero difficile per me!”.

Ora, a cinque anni di distanza, Syria è diventata la madre di Lorenzo, e se non erro, lei è la prima ex partecipante del programma a vivere l’esperienza della maternità.