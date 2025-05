Scegliere il pannolino giusto per il proprio bambino può sembrare semplice, ma dietro a questa decisione si nasconde un mondo di variabili tra qualità, comfort, prezzo e sicurezza. Spesso si tende a puntare sui marchi più noti o pubblicizzati, ma una recente analisi di Altroconsumo mette in luce come non sempre il prodotto più costoso sia il migliore.

Grazie a test rigorosi, l’associazione ha stilato una classifica che sorprende, premiando anche brand low-cost capaci di offrire prestazioni eccellenti. Scopriamo insieme i risultati e cosa tenere a mente per una scelta consapevole.

Pannolini top per qualità secondo Altroconsumo: i criteri analizzati

Altroconsumo ha concentrato i propri test esclusivamente sui pannolini usa e getta unisex di taglia 4, ideali per bambini dai 6 mesi ai 3 anni, la fascia più diffusa e richiesta sul mercato. La valutazione della qualità ha preso in considerazione diversi fattori chiave:

Tenuta contro le perdite

Livello di umidità sulla pelle

Assorbenza diurna

Assorbenza notturna

Traspirabilità del materiale

Questi elementi sono stati esaminati sia in laboratorio, con strumenti specifici, sia tramite il giudizio diretto di un gruppo di genitori, considerati esperti per esperienza diretta. Il calcolo del costo annuale si basa sull’uso medio di circa quattro pannolini al giorno.

Pannolini top per qualità secondo Altroconsumo: il marchio low-cost che domina la classifica

Al vertice della classifica si posiziona il Pampers Baby Dry mutandino, valutato eccellente con un punteggio di 88/100, un prezzo medio di 18,36 euro e un costo annuale di 1.165 euro. Subito dopo troviamo il Pampers Progressi mutandino, con 87/100, un prezzo medio di 19,41 euro e un costo annuo di 1.492 euro. Al terzo posto spicca una sorpresa: gli Hello Baby mutandina di Eurospin, con 86/100, un prezzo medio di soli 4,99 euro e un costo annuale di 364 euro.

La top 5 si completa con il Pampers Progressi (85/100, prezzo medio 19,31 euro, costo annuo 1.343 euro) e i Mamia Maxi 4 di Aldi (82/100, prezzo medio 6,97 euro, costo annuo 204 euro), premiati come miglior acquisto per il rapporto qualità-prezzo grazie al loro costo contenuto. Sempre con un punteggio di 82/100 troviamo anche il Pampers Baby Dry (18,29 euro, costo annuo 1.113 euro).

Nella flop 5, il punteggio più basso spetta ai Cottony Maxi Tg4 di Naturasì e agli Huggies Unistar, entrambi con 51/100. Seguono gli Assorbello Dry Fit Maxi (53/100), gli Huggies Ultra Comfort mutandina (54/100) e gli Huggies Extra Care mutandina (57/100).