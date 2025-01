Scopriamo le parole di Bonolis sulla famiglia e il suo ritorno in tv.

Il valore della famiglia per Paolo Bonolis

Durante la sua recente apparizione a Verissimo, Paolo Bonolis ha condiviso riflessioni profonde sul suo legame con la famiglia. L’intervista condotta da Silvia Toffanin ha messo in luce l’importanza che il conduttore attribuisce ai suoi figli e alla sua ex moglie, Sonia Bruganelli. Bonolis ha affermato che, nonostante le difficoltà e le sfide della vita, la priorità rimane sempre la famiglia. “Nella vita ci sono tante possibilità, il nostro compito è dare significato a tali possibilità”, ha dichiarato, sottolineando come la sua ottica esistenziale sia incentrata sulla protezione dei suoi cari.

Il rapporto con Sonia Bruganelli

La conversazione è poi passata al rapporto con Sonia Bruganelli, con la quale ha condiviso momenti significativi. Bonolis ha risposto con ironia alle domande di Toffanin, dimostrando un atteggiamento leggero e positivo. “Ah me lo avevi detto che venendo qua avremmo parlato di Avanti un altro”, ha scherzato, ma ha anche riconosciuto l’importanza di mantenere un buon rapporto per il bene dei figli. Nonostante la separazione, entrambi sembrano aver trovato un equilibrio, dimostrando che la comunicazione e il rispetto reciproco sono fondamentali.

I figli: orgoglio e gioia

Parlando dei suoi figli, Bonolis ha mostrato un amore incondizionato. Ha descritto la figlia Adele come “una ragazza meravigliosa, fantastica”, evidenziando la sua curiosità e il suo spirito vivace. Riguardo a Davide, ha espresso orgoglio per le sue doti sportive e intellettuali, affermando che ha ereditato molte qualità dal padre. La sorpresa di Davide, un videomessaggio per augurare salute e successi al padre, ha reso il momento ancora più emozionante. Questo scambio affettuoso tra padre e figlio dimostra quanto sia forte il legame familiare, nonostante le sfide quotidiane.

Il ritorno in televisione

Infine, Bonolis ha anticipato il suo ritorno in televisione con una nuova stagione di Avanti un altro, prevista nei prossimi mesi. Con la promessa di sorprese e colpi di scena, il conduttore si prepara a intrattenere il pubblico con il suo inconfondibile stile. Insieme a lui ci sarà Luca De Laurentis, un collega e amico di lunga data, con il quale condivide un rapporto di stima e affetto. Questo duo promette di portare una ventata di freschezza e divertimento, continuando a far ridere e intrattenere i telespettatori italiani.