È morto a Torino Paolo Pininfarina, presidente della storica azienda torinese di auto: aveva 65 anni.

Si laureò in Ingegneria Meccanica presso il Politecnico di Torino nel 1982. Iniziò poi a lavorare nell’azienda di famiglia e nel 1987 fu nominato amministratore delegato della Pininfarina Extra, società del gruppo Pininfarina attiva nei settori del disegno industriale, dell’arredamento e dell’architettura. Nel 2006, viene nominato vice presidente di Pininfarina e nel 2008, dopo la scomparsa improvvisa del fratello Andrea assume la posizione di presidente.

«A nome del cda, del collegio sindacale e di tutti i dipendenti Pininfarina esprimo profondo dolore e cordoglio per la perdita del nostro caro presidente. Siamo tutti estremamente riconoscenti all’ingegnere Pininfarina per il suo straordinario contributo all’Azienda e per essersi sempre speso con passione, in prima persona, per tutelare la nostra storia e la nostra identità aziendale sia in termini di stile che di scelte etiche e comportamentali. Gli sono personalmente grato per avermi confermato alla guida dell’Azienda, in seguito alla scomparsa di Andrea Pininfarina nel 2008. In questi anni abbiamo condiviso tanti trionfi e anche tante sfide, sempre consigliandoci e sostenendoci a vicenda. Il modo migliore per onorare la sua memoria è continuare, come lui vorrebbe, ad impegnarci al massimo per il futuro della Pininfarina».