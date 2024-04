L’architetto Italo Rota è morto sabato 6 aprile, all’ospedale Humanitas di Milano, dopo una lunga malattia.

Camera ardente e funerale di Italo Rota

La camera ardente sarà aperta martedì in Triennale dalle 10 alle 20. Sarà allestita nello spazio CUORE, dedicato agli archivi e alla ricerca. Mentre, il funerale si svolgerà nella giornata di mercoledì.

Italo Rota: l’architetto del museo del Novecento

Italo Rota si è laureato nel 1982 al Politecnico di Milano, formandosi prima presso lo studio di Franco Albini e in seguito in quello di Vittorio Gregotti. Negli anni Ottanta si trasferisce a Parigi per poi tornare in Italia a metà degli anni Novanta.

Spiccano nella sua produzione la promenade del Foro Italico a Palermo, Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana per gli Spazi Pubblici 2006, e il Museo del Novecento nel Palazzo dell’Arengario in Piazza Duomo a Milano 2010.

Numerose le opere realizzate in ambito internazionale, come la Casa Italiana alla Columbia University, New York 1997; il Tempio Indù a Mumbay 2009; il Chameleon Club al Byblos Hotel, Dubai 2011.

Il ricordo di Italo Rota del Presidente della Triennale