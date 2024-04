Scomparso da circa una settimana e ricercato per violenza domestica, il giovane attore Cole Brings Plenty è stato ritrovato morto in un bosco

Dopo l’annuncio della scomparsa all’inizio di questa settimana, arriva una tragica notizia sulle sorti di Cole Brings Plenty: è stato ritrovato morto, aveva 27 anni.

La morte di Cole Brings Plenty

L’ufficio dello sceriffo della contea di Johnson, in Kansas, ha reso noto in un comunicato stampa che alcuni agenti sono stati chiamati a Homestead Lane alle 11:45 circa di venerdì per un veicolo non occupato.

Successivamente, in un’area boschiva lontana dal veicolo è stato rinvenuto il corpo senza vita.

Le parole dello zio, Moses Brings Plenty, che aveva effettuato l’annuncio nel giorno della scomparsa:

«Sono profondamente rattristato nel confermare che mio nipote Cole è stato ritrovato e non è più con noi. Vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitudine a tutti per le preghiere e i pensieri positivi che avete inviato per Cole. Vorremmo anche ringraziare tutti coloro che sono venuti a camminare al nostro fianco durante le ricerche e che ci hanno fornito le risorse necessarie per ampliare le nostre aree di ricerca. Questa settimana ho scoperto quante persone conoscevano la bontà del cuore di Cole e gli volevano bene. In questo momento incredibilmente difficile, vi chiediamo di rispettare la nostra privacy mentre elaboriamo il nostro dolore e capiamo come andare avanti».

La scomparsa di Cole Brings Plenty prima della morte

Cole Brings Plenty era ricercato dal Dipartimento di Polizia di Lawrence per un presunto incidente di violenza domestica avvenuto il 31 marzo. Gli agenti quel giorno hanno risposto alle segnalazioni di una donna che gridava aiuto in un appartamento, ma prima di arrivare sul luogo, l’attore sospettato era già fuggito a piedi.

I motivi della morte di Cole Brings Plenty

La causa del decesso non è stata resa nota, ma il medico legale eseguirà un‘autopsia per conoscere quanto è accaduto.