L'attore Chance Perdomo è morto in un incidente in moto a 27 anni

Chance Perdomo era noto per i suoi ruoli ne «Le terrificanti avventure di Sabrina» e «Gen V»: la vicinanza dei produttori per la morte improvvisa

L’attore Chance Perdomo è morto, a soli 27 anni, in un incidente in moto, in cui non sono state coinvolte altre persone.

La notizia della morte di Chance Perdomo

La morte dell’attore è stata confermata dalla famiglia che in una dichiarazione ha comunicato:

«Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia mentre piangono la perdita del loro amato figlio e fratello».

La vicinanza dei produttori della serie di Chance Perdomo

Il ruolo più recente di Chance Perdomo era nell’universo di Amazon Prime «The Boys». La serie «Gen V» ha avuto successo con la sua prima stagione, la seconda è stata rinviata a causa della morte.

I produttori dello show hanno dichiarato:

«L’intera famiglia di Gen V è devastata dall’improvvisa scomparsa di Chance Perdomo. Amazon MGM Studios e Sony Picture Television, in questo momento difficile, inviano sentiti pensieri e supporto alla famiglia di Chance e a tutti coloro che lo hanno amato».

La carriera dell’attore Chance Perdomo

Nato a Los Angeles il 19 ottobre del 1996 e cresciuto in Inghilterra dove in giovane età è entrato a far parte del National Youth Theatre per poi formarsi come attore alla Identity School of Acting.

Chance Perdomo si è fatto conoscere dal grande pubblico ne Le terrificanti avventure di Sabrina, dal 2018 al 2020 e ha interpretato il personaggio di Landon Gibson in tre film della saga di After, precisamente After 3, After 4 e After 5.