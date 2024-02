Buddy Duress, attore americano noto per i suoi ruoli in Heaven Knows What, Good Time al fianco di Robert Pattinson, Funny Pages e Person to Person è morto. A darne notizia nelle ultime ore è il fratello, il quale ha comunicato che Buddy è morto a novembre a causa di un arresto cardiaco provocato da un cocktail di farmaci.

La morte di Buddy Duress

Dubby Duress aveva un passato segnato da dipendenze e problemi con la legge. Nel 2013 fu rilasciato dal carcere Rikers Island, a New York City. Dopo aver saltato un programma di ricovero dopo l’abuso di farmaci l’attore venne poi catturato dalla polizia e restò in carcere per oltre un anno.

Nel 2019 fu arrestato nuovamente con l’accusa di furto.

Duress è morto a novembre a causa di un cocktail di farmaci che gli ha provocato un arresto cardiaco.

Il ricordo di LowRes Wünderbred

Il regista LowRes Wünderbred, che ha lavorato con Duress nel film Mass State Lottery, ricorda l’attore su X: “Quest’uomo era un vero tesoro. Senza dubbio, Buddy Duress è stata una delle persone più divertenti che abbia mai incontrato e le sue storie non avevano rivali. Ricordo di averlo visto in Good Time nel 2017 e di aver detto: ‘Questo è ciò che deve essere il futuro della recitazione.’ Quel ragazzo. Ha portato sullo schermo una certa autenticità e carisma che non si vedono più. Era un sogno inserirlo nella Mass State Lottery e mi sento privilegiato di essere stato il suo regista e suo amico.”