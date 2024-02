Fedez è tornato a parlare della sua salute mentale, svelando che c’è stato un periodo in cui prendeva “7 psicofarmaci” al giorno. Il rapper ha scelto di aprirsi durante un incontro con le scuole al Circolo dei Lettori di Torino.

Fedez: la confessione sulla sua salute mentale

Nel corso dell’incontro La Salute Mentale è Un Diritto Dei Giovani presso il Circolo dei Lettori di Torino, Fedez si è raccontato senza freni. Il rapper, che da tempo si batte per la causa, ha svelato che c’è stato un periodo in cui prendeva “7 psicofarmaci” al giorno. Ha dichiarato:

“Ho affrontato un tumore al pancreas molto raro e ho dovuto fare i conti con la morte nonostante io sia un privilegiato. In quel periodo ho avuto l’esperienza peggiore con gli psicofarmaci. Ne prendevo addirittura sette e il medico che me li dava non comprendeva che stavo male”.

Fedez e la scoperta del tumore

Fedez ha proseguito parlando della scoperta del tumore e delle paure che la malattia ha suscitato in lui. Ha dichiarato:

“Il tumore? Non credo di aver ancora metabolizzato la cosa, ci vogliono anni per arrivare a una metabolizzazione completa, è complesso. Nell’immediato, ricordo di aver fatto solo pensiero: la cosa che mi metteva più ansia, ma mi dava anche la spinta per mantenere un minimo di dignità e compostezza, è stato pensare che i miei figli non si sarebbero più ricordati di me se fossi morto. Erano troppo piccoli. Questa era la cosa che più mi faceva paura ma era anche il motore per dirmi ‘non morire adesso'”.

Fedez: salute mentale e fisica devono andare di pari passo

Fedez ci ha tenuto a sottolineare che la salute fisica e quella mentale devono andare di pari passo. Ha dichiarato: