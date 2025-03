Il Vaticano ha rilasciato una toccante immagine di Papa Francesco in preghiera, catturata subito dopo la concelebrazione dell’Eucarestia di ieri mattina, domenica 16 marzo. La foto, diffusa dalla Sala Stampa della Santa Sede, mostra il Pontefice in un momento di riflessione e devozione, offrendo un’immagine di speranza e spiritualità in un momento delicato della sua vita.

Papa Francesco al Gemelli: come sta

Le condizioni di Papa Francesco sono stabili e mostrano progressi rispetto alla settimana scorsa. L’ossigenoterapia ad alti flussi continua, mentre la necessità di ventilazione meccanica notturna sta diminuendo. Il Pontefice riceve ancora cure ospedaliere, fisioterapia motoria e respiratoria, che stanno favorendo un miglioramento. Poiché la prognosi è stata sciolta, i medici non rilasciano più bollettini giornalieri. Il prossimo aggiornamento è previsto tra martedì e mercoledì, con informazioni generali fornite dalla Sala Stampa in serata.

Il Santo Padre, giunto al trentunesimo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli per una polmonite bilaterale, ha inviato un messaggio di speranza e forza ai fedeli in occasione dell’Angelus della domenica, affrontando con coraggio questo periodo difficile:

“Sto affrontando un periodo di prova. Mi unisco a tanti fratelli e sorelle malati: il nostro fisico è debole, ma niente può impedirci di amare, di pregare, di donare noi stessi. Vi ringrazio tutti per le vostre preghiere, e ringrazio coloro che mi assistono con tanta dedizione. So che pregano per me tanti bambini; alcuni di loro oggi sono venuti qui al Gemelli in segno di vicinanza. Grazie, carissimi bambini! Il Papa vi vuole bene e aspetta sempre di incontrarvi”.

Papa Francesco al Gemelli: la foto esclusiva che fa il giro del mondo

La Sala Stampa Vaticana ha diffuso una foto di Papa Francesco in preghiera, scattata ieri mattina subito dopo aver concelebrato l’Eucarestia. È la prima immagine dal suo ricovero del 14 febbraio.

Il Pontefice, quasi di spalle, è seduto sulla sedia a rotelle con camice e stola viola, mentre guarda il crocifisso nella cappellina del decimo piano del Policlinico Gemelli, dove si reca ogni giorno a pregare.

Da giorni, i cittadini chiedevano immagini del Papa. Le ultime risalivano a oltre un mese fa, quando Francesco aveva ricevuto i membri della Fondazione Gaudium et Spes prima del ricovero. Da quel momento, solo i medici e i suoi più stretti collaboratori lo hanno visto. La sua voce affaticata era stata ascoltata il 6 marzo, durante il Rosario in Piazza San Pietro, e poi sono seguiti messaggi scritti, tra cui le catechesi dell’Angelus e dell’udienza generale.