Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli dal 14 febbraio per una polmonite bilaterale, sta mostrando segnali di miglioramento. Sebbene le sue condizioni di salute siano stabili, restano comunque fragili. Ecco le ultime novità sulla notte appena trascorsa in ospedale.

Le condizioni di salute di Papa Francesco e l’ultimo bollettino medico

Le condizioni di Papa Francesco restano stabili e continuano a mostrare progressi rispetto all’ultima settimana. L’ossigenoterapia ad alti flussi prosegue, mentre la necessità di ventilazione meccanica non invasiva nelle ore notturne si sta progressivamente riducendo.

Il Pontefice necessita ancora di cure ospedaliere, oltre a fisioterapia motoria e respiratoria, che stanno contribuendo a un miglioramento graduale del quadro clinico. Durante la giornata di ieri, Papa Francesco si è dedicato alle terapie, alla preghiera, al riposo e ad alcune attività di lavoro.

Dato che il quadro clinico del Santo Padre è stabile e la prognosi è stata sciolta nei giorni scorsi, i medici non rilasciano più un bollettino giornaliero. Il prossimo aggiornamento medico è previsto tra martedì e mercoledì, mentre la Sala Stampa della Santa Sede continuerà a fornire informazioni generali ai giornalisti in serata.

Al momento, non si parla di dimissioni dall’ospedale né di un possibile abbandono del ruolo di Pontefice. Ciò che è certo è che la sua condizione continua a richiedere un attento monitoraggio da parte del team medico, che, pur segnando progressi, necessita ancora di una stretta osservazione. Per questo motivo, i medici hanno deciso di frenare il ritorno in Vaticano, assicurandosi che la convalescenza proceda in sicurezza prima di ogni altro passo.

Nuovo Angelus dal Gemelli e una sorpresa per il Pontefice

Anche oggi, domenica 16 marzo, l’Angelus sarà diffuso in forma scritta, come avvenuto nelle ultime domeniche. Oggi il Pontefice riceverà una carezza simbolica da molti bambini che, durante questo mese, lo hanno inondato di pensieri e disegni augurandogli una pronta guarigione.

Una delegazione di circa un centinaio di bambini, accompagnata da padre Enzo Fortunato, presidente del Pontificio Comitato della Giornata Mondiale dei Bambini, si troverà nel piazzale del Policlinico Gemelli alle 11:30. Fortunato ha spiegato che i bambini rappresentano il Vangelo disegnato a colori, poiché in loro c’è un mondo che ancora sa sognare.

Dopo le 12, un gruppo di bambini porterà un mazzo di rose bianche nella cappellina del Gemelli, spiegando che al Papa piacciono molto. Nel piazzale, la delegazione leggerà anche i numerosi messaggi scritti al Pontefice durante il suo periodo di degenza.