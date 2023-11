Il Vaticano ha dichiarato che Papa Francesco ha annullato le udienze previste per sabato mattina, per via di una leggera febbre.

Papa Francesco ha l’influenza

“Le udienze del Santo Padre previste per questa mattina sono annullate a causa di una leggera influenza” si legge in un comunicato vaticano. Il sabato è il giorno in cui il pontefice, 86 anni, tiene incontri con i funzionari. Tra questi c’è la riunione settimanale con il capo del dipartimento vaticano che sovrintende alla nomina dei vescovi. In programma c’era anche un incontro con il presidente della Guinea Bissau, Umaro El Mokhtar Sissoco Embaló. Venerdì invece il Papa dovrebbe recarsi a Dubai per la conferenza COP28 sul cambiamento climatico, in programma dall’1 al 3 dicembre. Una sfida globale che gli sta molto a cuore e per la quale ha fatto molto durante il suo pontificato.

Come sta il Papa

Il Pontefice compirà 87 anni il mese prossimo. Quando in una recente intervista gli era stato chiesto della sua salute, Francesco aveva risposto con quella che è diventata la sua battuta standard: “Sono ancora vivo, sapete“. All’inizio del mese, il Papa aveva saltato la lettura di un discorso preparato per un incontro con i rabbini europei a causa di un raffreddore. Aveva tuttavia ripreso le sue normali attività poche ore dopo.

L’operazione all’ernia

A giugno il Santo Padre è stato operato per un’ernia addominale. Ha trascorso nove giorni in ospedale, ma ora sembra essersi ripreso completamente. Il Pontefice, inoltre, è privo di parte di un polmone, che gli era stata asportata in Argentina quando era giovane. La prossima apparizione pubblica è prevista per domenica, quando dovrebbe rivolgersi alla folla nel suo messaggio settimanale dell’Angelus in Piazza San Pietro.