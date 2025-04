Potrebbe rendersi necessario rimettere mano alla lapide della tomba di Papa Francesco. Infatti, nella basilica di Santa Maria Maggiore, sono in atto i lavori per la predisposizione della la sepoltura che ospiterà il Pontefice sabato, subito dopo le esequie solenni.

Papa Francesco, la lapide dovrà essere ritoccata

Da una fotografia in possesso dell’ANSA emerge che l’unica incisione richiesta dal Santo Padre, la scritta “Franciscus” scolpita sul marmo, risulterebbe non molto leggibile, così tenue da confondersi con la superficie bianca della lastra.

Di fronte a tale dettaglio, le maestranze e gli addetti alla Fabbrica stanno pensando a un ipotetico intervento dell’ultimo minuto, che potrebbe essere un ritocco sobrio ma risolutivo, in grado di rendere più visibile l’iscrizione e rispettando al contempo la volontà di semplicità espressa dal Pontefice.

Le ipotesi su come eseguire l’operazione

L’ipotesi sul tavolo va dal ripassare a mano i caratteri fino alla sostituzione completa della lastra, procedimento da eseguire in tempi record per poter rispettare il protocollo cerimoniale già stabilito. Pur nella discrezione che caratterizza i preparativi, è palpabile la tensione per far sì che che ogni dettaglio rispecchi l’umiltà e l’essenzialità che hanno contraddistinto il pontificato di Francesco, sempre assicurando però la dignità di un segno che dovrà attraversare i secoli.