Papa Francesco, tanti arrivi per l’ultimo saluto in Basilica: ecco cosa succederà alle 20

Prosegue l’afflusso dei fedeli che si stanno recando nella Basilica di San Pietro in Vaticano per rendere l’ultimo saluto a Papa Francesco. Sarà possibile dare l’ultimo saluto alla salma del Pontefice fino alle 19, quando poi la Basilica sarà chiusa.

Tanti arrivi per l’ultimo saluto a Papa Francesco

Fin dalle prime ore del mattino, all’aeroporto di Fiumicino sono arrivate molte delegazioni di Autorità di Governo e rappresentanti religiosi che prenderanno parte ai funerali di Papa Francesco in Piazza San Pietro.

Attesi anche il Cardinale elettore della Costa D’Avorio, Ignace Bessi Dogbo, ed il Cardinale elettore di Haiti, Chibly Langlois. La lunga lista di arrivi è concentrata fino alla tarda serata di oggi, in gran parte previsti al Cerimoniale di Stato ed altre, in via più riservata, in aree decentrate dell’aeroporto, si concentra fino a tarda serata. Nel frattempo sono in corso i preparativi nella basilica di Santa Maria Maggiore per la preparazione della tomba nella quale Papa Francesco sarà sepolto sabato dopo i funerali.

Alle 20 il rito della chiusura della bara

La Basilica di San Pietro è rimasta aperta fino alle 2:30 di giovedì notte per poi riaprire questa mattina alle 5:40. Dalla mattina di mercoledì 23 aprile alle 11:00 fino alle 8:00 di questa mattina si sono recate nella Basilica di San Pietro per rendere un saluto a Papa Francesco oltre 128.000 persone. Alle 20 ci sarà il rito della chiusura della bara.